Суд в Киеве "разрешил" следствию по Януковичу доступ в администрацию Путина

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева разрешил предоставить украинским следователям доступ к вещам и документам в здании администрации президента России в рамках дела экс-главы Украины Виктора Януковича.

"Ходатайство удовлетворить. Предоставить старшему следователю по особо важным делам главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Приймачку Вадиму Викторовичу, а также представителям компетентных органов Российской Федерации, в которые следователь или прокурор будут обращаться с запросом об оказании международной правовой помощи, возможность временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении администрации президента Российской Федерации, которая находится по адресу 103132, Российская Федерация, Москва, улица Ильинка, дом 23, с возможностью ознакомиться с оригиналами заявления", — говорится в решении суда, опубликованном в четверг в едином реестре судебных решений.

Согласно сообщению, речь идет об обращении Януковича от 1 марта 2014 года на имя президента РФ с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации на территории Украины, а также других обращений за период с 1 марта 2014 года и до даты проведения выемки.

Срок действия документа определен в 30 дней со дня вынесения постановления – 15 декабря.

"В случае невыполнения решения о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которому предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании постановления, вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска в соответствии с положениями настоящего Кодекса в целях отыскания и изъятия указанных вещей и документов", — отмечается в постановлении.