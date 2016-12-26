Суд в Киеве отказался проводить видеодопрос Януковича

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в проведении видеоконференции во время рассмотрения ходатайства Генеральной прокуратуры о возможности его заочного осуждения по обвинению в государственной измене.

Как отмечается в постановлении суда, "в удовлетворении ходатайства стороны защиты отказать на основании отсутствия оснований для проведения видеодопроса".

В свою очередь в комментарии УНИАН прокурор Руслан Кравченко отметил, что Генпрокуратура через два месяца передаст в суд для рассмотрения по существу материалы уголовного производства против Януковича.

"На протяжении двух месяцев, нам этого времени достаточно, если мы сегодня получим решение о проведении заочного досудебного осуждения, чтобы передать материалы дела для рассмотрения по существу", — сказал Кравченко.

Как сообщил ранее генпрокурор Юрий Луценко, суд в Киеве по ходатайству военной прокуратуры санкционировал задержание бывшего президента Украины Виктора Януковича.