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Суд в Киеве отказался проводить видеодопрос Януковича

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Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (431)

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В постановлении Печерского районного суда Киева отмечается, что "в удовлетворении ходатайства стороны защиты отказать на основании отсутствия оснований для проведения видеодопроса".
Бывший президент Украины Виктор Янукович в Ростовском областном суде
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КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в проведении видеоконференции во время рассмотрения ходатайства Генеральной прокуратуры о возможности его заочного осуждения по обвинению в государственной измене.

Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону
РИА Новости | Перейти в фотобанк
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Как отмечается в постановлении суда, "в удовлетворении ходатайства стороны защиты отказать на основании отсутствия оснований для проведения видеодопроса".

В свою очередь в комментарии УНИАН прокурор Руслан Кравченко отметил, что Генпрокуратура через два месяца передаст в суд для рассмотрения по существу материалы уголовного производства против Януковича.

"На протяжении двух месяцев, нам этого времени достаточно, если мы сегодня получим решение о проведении заочного досудебного осуждения, чтобы передать материалы дела для рассмотрения по существу", — сказал Кравченко.

Как сообщил ранее генпрокурор Юрий Луценко, суд в Киеве по ходатайству военной прокуратуры санкционировал задержание бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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