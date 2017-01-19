КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Уходящий вице-президент США Джо Байден призвал противостоять российскому влиянию в Европе.

"Если мы уйдем, то Венгрия, Польша, даже Балтийские страны — все эти ребята начнут перестраховываться", — сказал Байден в среду в интервью New York Times. Как уточняет газета, речь в разговоре шла о "гегемонии" России в Восточной Европе.

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Байден в качестве вице-президента многократно посещал страны Восточной Европы.

США реализуют программу, которая в январе была переименована в Инициативу по сдерживанию. Ранее представители Пентагона уже признавали, что программа военного присутствия у границ с Россией, задуманная для "успокоения" союзников по НАТО, фактически стала выполнять задачи по военному сдерживанию России.

Бюджет Пентагона на 2017 финансовый год предусматривает рост расходов на выполнение так называемой Инициативы по обеспечению европейской безопасности (European Reassurance Initiative) порядка 3,4 миллиарда долларов. Годом ранее эта сумма составляла 789 миллионов долларов. Кроме того, еще около 900 миллионов долларов будет направлено по линии других ведомств, в том числе госдепартамента для "сдерживания российской агрессии".

В рамках этой программы в странах Европы у границ России будут развернуты три-пять тысяч военнослужащих НАТО, а также военная техника и оборудование. Как заявляют в альянсе, эти меры предпринимаются в ответ на "агрессивные действия" России, под которыми понимается политика России в отношении Грузии (с 2008 года) и Украины (с 2014 года).

В конце декабря российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает как угрозу наращивание военного присутствия США в Европе у границ РФ и воспринимает это негативно.