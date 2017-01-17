Главы Генштабов стран НАТО встретятся с коллегами из Украины и обсудят РФ

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Главы Генштабов стран-членов НАТО 16 и 17 января проведут традиционную сессию, в рамках которой обсудят меры альянса по укреплению собственной обороны и мер сдерживания, а также встретиться с коллегами из Грузии и Украины и проведут дискуссию о России.

Встреча, на которой председательствует глава Военного комитета альянса генерал Петр Павел, начнется с оценки функционирования командной структуры альянса, а также обсуждения работы, направленной на укрепление обороны НАТО и мер по сдерживанию. Главы Генштабов также намерены затронуть помощь странам-партнерам организации.

Затем начальники Генштабов стран альянса проведут заседание со странами, участвующими в небоевой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, и согласуют рекомендации для министров обороны, которые проведут заседание в феврале. После этого пройдет встреча с партнерами из стран Средиземноморья, участвующими в Средиземноморском диалоге НАТО (Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Мавритания, Марокко и Тунис).

В среду пройдут отдельные заседания с коллегами из Грузии, на которой будет затронута имплементация пакета мер по помощи стране, и Украины, с которой натовцы обсудят ситуацию с безопасностью внутри и вокруг Украины и оценят прогресс в имплементации оборонных реформ.

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Наконец, на последней сессии начальники Генштабов обменяются позициями по России, концентрируясь при этом на вызовах, которые РФ, по мнению НАТО, представляют для альянса действия Москвы.

Ранее сообщалось, что Украина и НАТО завершают подготовку годовой программы сотрудничества.