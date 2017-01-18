Байден призвал ЕС не исключать возможность членства Украины

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Евросоюз не должен закрывать двери перед странами на периферии Европы. Такое мнение выразил вице-президент США Джо Байден в Давосе, сообщает "Зеркало недели".

"Такие страны, как Украина, как страны на Балканском полуострове, для них эта перспектива. Это шанс отбросить нелиберальные формы правления, которые так долго господствовали над ними. Это их шанс войти в 21-й век", – сказал Байден.

Кроме того, во время выступления Байден призвал страны не полагаться чрезмерно на лидерство Вашингтона.

Он убежден, что каждая страна должна взять на себя часть ответственности за будущее мира.

Ранее Порошенко заявил, что официальный Киев выполнил все критерии Евросоюза по предоставлению безвизового режима, и украинцы должны получить право безвизовых поездок в страны ЕС.