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    В мире

    Байден призвал ЕС не исключать возможность членства Украины

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (216)

    (обновлено: )11301
    Как отмечается, во время выступления Байден призвал страны не полагаться чрезмерно на лидерство Вашингтона. Он убежден, что каждая страна должна взять на себя часть ответственности за будущее мира.
    Форум в Давосе
    REUTERS Ruben Sprich

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Евросоюз не должен закрывать двери перед странами на периферии Европы. Такое мнение выразил вице-президент США Джо Байден в Давосе, сообщает "Зеркало недели".

    Анна Шелест
    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
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    "Такие страны, как Украина, как страны на Балканском полуострове, для них эта перспектива. Это шанс отбросить нелиберальные формы правления, которые так долго господствовали над ними. Это их шанс войти в 21-й век", – сказал Байден.

    Кроме того, во время выступления Байден призвал страны не полагаться чрезмерно на лидерство Вашингтона.

    Он убежден, что каждая страна должна взять на себя часть ответственности за будущее мира.

    Ранее Порошенко заявил, что официальный Киев выполнил все критерии Евросоюза по предоставлению безвизового режима, и украинцы должны получить право безвизовых поездок в страны ЕС.

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