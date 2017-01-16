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    Фотоленты

    Фотоитоги 16 января: Байден в Киеве, митинг под ГПУ и крушение Boeing под Бишкеком

    (обновлено: )1
    На месте крушения грузового Boeing 747-400 турецкой авиакомпании под Бишкеком
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    КПВВ Майорское в Донбассе
    Ликвидация катка неподалеку от ЦУМа в Киеве
    Прощание с Елизаветой Глинкой
    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    На месте стрельбы в Олевске Житомирской области
    Петр Порошенко на встрече
    Российский художник-акционист и его гражданская жена Оксана Шалыгина
    На месте крушения грузового Boeing 747-400 турецкой авиакомпании под Бишкеком
    Vyacheslav OSELEDKO / AFP
    Сотрудник полиции на месте крушения грузового Boeing 747-400 турецкой авиакомпании под Бишкеком.
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    REUTERS/Gleb Garanich
    Вице-президент США Джозеф Байден и президент Украины Петр Порошенко
    Митинг против коррупции в Укрзализныця возле ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве
    КПВВ Майорское в Донбассе
    Фундация.101 в Facebook
    На КПВВ "Майорское" в Донбассе возросла интенсивность потока людей и авто.
    Ликвидация катка неподалеку от ЦУМа в Киеве
    Владимир Кацман в Facebook
    Ликвидация катка неподалеку от ЦУМа в Киеве/
    Прощание с Елизаветой Глинкой
    REUTERS/Maxim Shemetov
    Прощание с врачом и благотворителем Елизаветой Глинкой, более известной как Доктор Лиза, которая погибла в конце декабря при крушении Ту-154 над Черным морем, состоялось в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве.
    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    пресс-служба "Динамо" / А. Лукацкий
    Первая тренировка киевского "Динамо" в новом году
    На месте стрельбы в Олевске Житомирской области
    Facebook Александра Николайчука
    На месте стрельбы в Олевске Житомирской области
    Петр Порошенко на встрече
    УНИАН
    Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями председателя АПУ Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым поручил МИД передать в Международный суд ООН в Гааге иск против России.
    Российский художник-акционист и его гражданская жена Оксана Шалыгина
    REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Российский художник-акционист и его гражданская жена Оксана Шалыгина. По данным СМИ, Павленский эмигрировал из России вместе с семьей.

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    Сотрудник полиции на месте крушения грузового Boeing 747-400 турецкой авиакомпании под Бишкеком.

    Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден в понедельник провели совместную пресс-конференцию после переговоров в Киеве. Также Байден провел встречу с главой Кабмина Владимиром Гройсманом.

    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Голос Столицы
    Украина: последнее слово Байдена, первое слово Трампа

    Визит вице-президента США ранее был запланирован на 15 января, но был перенесен на день позже. Как сообщили в посольстве США в Киеве, визит вице-президента в Украину подчеркивает важность предоставления стране поддержки со стороны США.

    Читайте также: Последние напутствия. Визит Байдена в Украину

    Активисты провели в понедельник акцию протеста под зданием ГПУ в Киеве с требованием прекратить коррупцию в государственной структуре. Они выступают не против высоких премий для государственных управленцев, а против "коррупционеров-гастролеров". В частности, протестующие подвергли критике деятельность главы "Укрзализныци" поляка Войцеха Бальчуна.

    Смотрите также — "Укрзализныця" и коррупция: активисты вышли на митинг под ГПУ

    Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, совершавший рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. Разрушены 32 частных дома.

    Как сообщил первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев, "по данным (штаба по ликвидации последствий — ред.), на настоящий момент погибли 32 человека: 28 наших граждан и четыре члена экипажа турецкого самолета".

    Читайте также: Грузовой Boeing 747 упал на поселок в Киргизии

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