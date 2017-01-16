Фотоитоги 16 января: Байден в Киеве, митинг под ГПУ и крушение Boeing под Бишкеком

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джозеф Байден в понедельник провели совместную пресс-конференцию после переговоров в Киеве. Также Байден провел встречу с главой Кабмина Владимиром Гройсманом.

Визит вице-президента США ранее был запланирован на 15 января, но был перенесен на день позже. Как сообщили в посольстве США в Киеве, визит вице-президента в Украину подчеркивает важность предоставления стране поддержки со стороны США.

Читайте также: Последние напутствия. Визит Байдена в Украину

Активисты провели в понедельник акцию протеста под зданием ГПУ в Киеве с требованием прекратить коррупцию в государственной структуре. Они выступают не против высоких премий для государственных управленцев, а против "коррупционеров-гастролеров". В частности, протестующие подвергли критике деятельность главы "Укрзализныци" поляка Войцеха Бальчуна.

Смотрите также — "Укрзализныця" и коррупция: активисты вышли на митинг под ГПУ

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, совершавший рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. Разрушены 32 частных дома.

Как сообщил первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев, "по данным (штаба по ликвидации последствий — ред.), на настоящий момент погибли 32 человека: 28 наших граждан и четыре члена экипажа турецкого самолета".

Читайте также: Грузовой Boeing 747 упал на поселок в Киргизии