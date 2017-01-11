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США защитят страны Балтии от РФ, если НАТО примет такое решение - Тиллерсон

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Трамп. Первая пресс-конференция президента США (340)

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Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты будут действовать в рамках статьи 5 устава НАТО о защите членов НАТО.
Председатель Совета директоров и генеральный директор ExxonMobil Рекс Тиллерсон
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что США будет действовать в рамках правил НАТО, если РФ будет использовать пример поведения в Крыму в балтийских странах.

Пресс-конференция Дональда Трампа. Видео
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Пресс-конференция Дональда Трампа (русский перевод)

"Мы будем действовать в рамках статьи 5 устава НАТО (о защите членов НАТО) и, если НАТО в результате консенсуса примет решение использовать статью 5, мы будем следовать этому решению", — ответил он на в рамках слушаний по его кандидатуре в сенате на вопрос о том, как будет действовать США, если РФ будет использовать "поведение с Крымом в Латвии, Литве или Эстонии".

Ранее Тиллерсон заявил, что необходимо от соперничества с РФ переходить к сотрудничеству в тех областях, где это возможно.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года, на фоне присоединения Крыма к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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