США защитят страны Балтии от РФ, если НАТО примет такое решение - Тиллерсон

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что США будет действовать в рамках правил НАТО, если РФ будет использовать пример поведения в Крыму в балтийских странах.

"Мы будем действовать в рамках статьи 5 устава НАТО (о защите членов НАТО) и, если НАТО в результате консенсуса примет решение использовать статью 5, мы будем следовать этому решению", — ответил он на в рамках слушаний по его кандидатуре в сенате на вопрос о том, как будет действовать США, если РФ будет использовать "поведение с Крымом в Латвии, Литве или Эстонии".

Ранее Тиллерсон заявил, что необходимо от соперничества с РФ переходить к сотрудничеству в тех областях, где это возможно.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года, на фоне присоединения Крыма к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.