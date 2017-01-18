Кому война, а кому копеечка в карман

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Для тех, кто сумел обогатиться во время революционных или военных передряг, еще в XIX веке в Европе существовал термин «нувориш».

Дети лейтенанта Шмидта

"Сын турецкоподданного" упомянут тут не ради красного словца. Жулики активничали еще в дни Евромайдана, собирая средства на еду, носки, теплые вещи. Разумеется, далеко не все собранное они клали в собственный карман. Немало волонтеров честно шло в супермаркеты и на рынки Киева, чтобы закупить помощь. Некоторые даже и свои средства вкладывали. Но были и те, кто "отщипывал" от собранного на собственные нужды. Кто больше, кто меньше.

Вторая волна этих "детей лейтенанта Шмидта" развернулась в пору массового увлечения разукрашиванием мостов, заборов, мусорных урн и туалетов в желтый и голубой цвета. Картонные коробки с прорезью и надписью "на краску" стали визитной карточкой не только столицы Украины, но и многих других городов. Какая часть собранных сумм действительно использовалась на приобретение краски, известно лишь этим сборщикам. Позже многие из этих людей были замечены с такими же коробками, но другими надписями: "на протезы воинам АТО", "на тепловизоры", "на бронежилеты" и т.п.

Но все эти люди относятся к низшей, так сказать, касте пытающихся заработать на войне. В полном соответствии с логикой законов конкуренции, современные шуры балагановы быстро заформализовали свой бизнес, создав благотворительные волонтерские фонды. Которых, как и участников конвенции, заключенной героями Ильфа и Петров, журналистка Яна Бергман на конец 2014 года насчитала уже 34. Причем обороты этих благотворительных организаций очень даже впечатляют. Многие из них оперируют суммами в десятки миллионов гривен, поставляя на фронт нелегально ввезенные шлемы итальянских контрабандистов, самодельные аптечки «натовского образца», продукты, малопригодное для боевых условий нижнее белье, не продающиеся на территории Украины лекарственные препараты.

Как это зачастую делается, рассказал представитель одного из таких фондов: "Попереду був іще перетин кордону. Ні для кого не секрет, що існують корупційні схеми. Даєш 700 євро і твій бусик не перевіряють узагалі". Как говорится, хочешь сам жить красиво, давай жить красиво и другим. Как, например, фонд "Таблеточки", за счет которого врачи ездят на стажировки в Италию. При этом, как утверждает координатор фонда "Крылья Феникса" Ярослав Макаренко, проверка сайтов некоторых из этих организаций дала интересные результаты: "Там были указаны посты – они брали фотоотчеты от крупных фондов украинских, включая "Крылья Феникса", "Народный тыл", "Вернись живым", еще парочка. И копировали фотографии, копировали тексты наших хороших дел и публиковали у себя от своего лица… А в контактах были фотографии людей, которые вообще никакого отношения к этому сайту не имеют. То есть это мошенническая операция. Просто люди под видом благотворительности собирали деньги. К сожалению, их не удалось вычислить – вообще никого".

Рога и копыта

Даже товарищ Бендер в своем стремлении к солидной сумме в миллион рублей пришел к выводу, что эти деньги невозможно вытрясти из Александра Ивановича Корейко без создания солидного предприятия. Ведь с тех пор, как сборщики денег с картонными коробками утратили доверие населения, заготавливать купюры стало сложнее, и многие перешли к заготовке готовых изделий, которые потом превращались в купюры.

Читайте также: Заявления Авакова по деоккупации Донбасса: мнение Бортника

Вот как видит этот процесс одесский видеоблогер Евгений Димитраш: "Приобретает он такой электронный целеуказатель, несет его сердобольным киевским волонтерам, а после направляется с чувством выполненного гражданского долга по своим коммерсантским делам. И все бы ничего, вот только, спустя неделю – другую, тот самый прибор, с тем же самым серийным номером, якобы отправленный в зону АТО, вновь появляется на том самом сайте".

Что говорить, если армейские пайки, закупленные волонтерами, теплые вещи, пришедшие из-за рубежа, те же самые тепловизоры немедленно появляются на рынке, едва СМИ оповещают об их прибытии на территорию Украины. Дошло до того, что поставленные Великобританией бронеавтомобили "Саксон" предлагались в интернет-магазинах уже на следующий день после их разгрузки в одесском порту!

Мухлевать с продукцией, официально закупаемой ВСУ, сам бог велел! Волонтер Роман Доник рассказал о предприятии, которое шило солдатскую форму из ткани, не годящейся для этого. И вот его январское сообщение: "Опять ПО Харьков. Ну, то самое, что форму из 2701 гнали. Теперь флиски. Отшили несколько тысяч флисовых кофт, подменив материал на более дешевый… Часть таких флисок уже попали в АТО. И самое интересное – ПО "Харьков" пролетело с тендером по пошиву флисок в конце года. Скорее всего, взяли субподряд у кого-то из победителей. Привычки вора удивительно сильны".

Еще хуже ситуация с поставками вооружений. У всех на слуху эпопея с минометами "Молот", производимыми киевским заводом "Маяк", которые не только разваливаются при транспортировке, но и взрываются при стрельбе. Мало кто знает, что пулеметы КМ-7,62, производимые "Маяком", до 2014 года поставлялись исключительно в Африку – из-за несоблюдения технологии обработки внутренней поверхности ствола, а также недостаточно интенсивного теплоотвода от него, из-за чего через 2-3 тысячи выстрелов пулемет терял точность.

И это – государственное предприятие. Что говорить тогда о частных "конструкторских бюро", впихивающих военным бронемашины "Козак", за которыми прочно закрепилось звание "гробов на колесах", или разрабатывают "чудо-оружие" на основе старых советских образцов техники?

Добраться до бюджетных потоков – это главное стремление хозяев таких предприятий. Разумеется, доступное далеко не всем, а только лицам, приближенным к особе. Или самой особе, принадлежащие которой производственные мощности штампуют оружие и технику, доказавшие отсутствие качества. Как, например, автоматические гранатометы и бронекатера типа "Гюрза", длительное время не принимавшиеся ВМСУ из-за множества недоделок и дефектов.

Если на стене висит ружье

Оружие, увы, имеет дурную привычку мигрировать не только в зону боевых действий, но и обратно, расползаясь по всей стране. По некоторым данным, количество нелегальных "стволов", свободно гуляющих по территории Украины, оценивается в четыре миллиона единиц. По сути, нелегальная торговля оружием, поступающим из зоны АТО, превратилась в хорошо организованный бизнес. На черном рынке практически свободно и очень недорого можно купить пистолеты, автоматы, патроны, гранаты и даже гранатометы.

И если раньше оружием торговали классические организованные преступные группировки, то теперь их вытесняют всевозможные "ветеранские организации". Многие возвращающиеся с войны прихватывают "стволы", патроны и гранаты "на память". Само собой, эта "память" через некоторое время начинает стрелять или взрываться. Зачастую – поменяв нескольких владельцев.

Но погоду чаще всего делают не привезенные из зоны боевых действий отдельные экземпляры оружия. Основная масса оружия поставляется организованно, и причастны к ним командиры подразделений. В первую очередь – добровольческих.

Читайте также: Золотарев: конфликт в Донбассе заморозят, как и вступление Украины в ЕС и НАТО

Еще один способ "заработка" на войне связан с мародерством. "Новой Почте" даже пришлось ввести запрет на отправку посылок с бытовой техникой и вещами из зоны боевых действий. Скандальные отчеты международных правозащитных организаций, касающиеся преступлений батальонов "Шахтерск", "Айдар", "Торнадо", "Азов" и других, изобилуют рассказами свидетелей о похищениях людей, отъеме собственности, вымогательстве денег. Начало боевых действий на востоке страны ознаменовалось резким падением цен на подержанные автомобили из-за того, что рынок наводнился машинами с донецкими и луганскими номерами, продающимися без документов либо "по доверенности".

С таким счастьем – и на свободе

Обычно "быстрые деньги" быстро и уходят. Особенно – когда это совсем небольшие средства, полученные теми, кто действует по старому украинскому обычаю "нацарювати та втікати". Основная масса "денег войны" концентрируется не у тех, кто бегал по поездам метро с картонной коробочкой. Индикатором того, что кто-то стремительно обогатился на войне, стало электронное декларирование, введенное в 2016 году. Многие обратили внимание, что некоторые "герои войны", еще пару лет назад не имевшие за душой никакого имущества, ныне декларируют дома, элитные квартиры, предметы искусства, крупные вклады на банковских депозитах и огромные суммы наличными. Но и они – всего лишь "среднее звено" нажившихся на войне. Те же, кто снимает самые густые сливки, не афишируют своих доходов.

Как говорил Остап Бендер, нет, это не Рио-де-Жанейро, господа, – это гораздо хуже.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Ответственность за цитаты, факты и цифры, приведенные в тексте, несет автор.