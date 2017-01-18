Реформа Минздрава. Гройсман увлекся популизмом — Миселюк

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун. По его словам, действия министерства дают шанс вывести систему здравоохранения из того состояния, в котором она традиционно находится.

Премьер также отметил, что введение в 2015-ом году прошлым правительством системы международных закупок было абсолютно оправданным и некоррумпированным шагом.

Между тем вчера депутаты от Оппозиционного блока зарегистрировали в Верховной Раде постановление о признании работы госпожа Супрун неудовлетворительной.

В чем все-таки настоящая причина конфликта и как его разрешить, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы менеджер группы по реформе системы здравоохранения "Реанимационного пакета реформ" Александр Ябчанка.

Чи все так чисто і прозоро з держзакупівлями, як заявляють в Кабміні і в МОЗі?

(текст публикуется на языке оригинала)

— Власне, навколо держзакупівель все, поза сумнівом, прозоріше, ніж це було раніше, тобто не до порівняння. По великому рахунку, треба зрозуміти одну річ, що МОЗ просто віддало ці повноваження, згідно з прийнятими проектами, на міжнародні організації. Очевидно, що багато кому це не подобається, і це одна із причин тієї інформаційної атаки, яка зараз пішла на МОЗ. Окрім того, як ми бачимо, ці атаки повторюються і зареєстрований відповідний законопроект нардепом Вілкулом.

Сьогодні на комітеті з питань охорони здоров’я буде розглядатись питання щодо закупівель і питання щодо забезпечення Інституту серця відповідними матеріалами і, власне, дуже важливим буде те, чи депутати комітету все-таки підтримають міністерство в його бажанні реформувати систему охорони здоров’я, чи ми знову станемо свідками протистояння між законодавчою та виконавчою гілкою влади. І, відповідно, знову це може повторитись ситуація, яка була за попереднього міністра Квіташвілі, коли ми, окрім розмов і взаємних звинувачень, не мали жодних зрушень системних у охорони здоров’я.

Конфлікт між Тодуровим і Супрун вичерпався чи ні? Ви підтримуєте певну зі сторін?

— Я особисто займаю сторону реформ і те, що робить міністерство і те, що робить Кабмін, зокрема, це прийняття відповідних постанов в кінці минулого року, зокрема, йдеться про затвердження концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я. Всі ці речі говорять про те, що є бажання і є політична воля на рівні Кабміну. Але ж ми розуміємо, що неможливо здійснити системні реформи без участі законодавчої гілки влади. Власне, ключовою фактично темою буде цей конфлікт, але ми не маємо переходити до конфлікту особистісного. Тут іде мова про принципи, за якими закуповуються препарати, принципи, за якими має функціонувати система охорони здоров’я, зокрема, фінансування системи охорони здоров’я. Мова саме про це. Якщо сьогодні комітет прийме якусь сторону, скажімо, опираючись на особистісні конфлікти, образи тощо, то, очевидно, що ми знову не отримаємо якогось поступу в реформах, хоча ця реформа запланована на 2017-ий рік. Це одна із ключових реформ уряду, яка задекларована, тому сьогоднішній комітет буде дуже ключовим, я буду з цього комітету і я дуже сподіваюсь, що здоровий глузд переможе.

Наскільки важливо, щоби дискусія між опонентами була відкритою?

— Звичайно, дискусія має бути, по-перше, публічною, по-друге, дискусія має бути не про персоналії, а дискусія має бути про принципи роботи. Саме про це ми маємо вести дискусію, тому що коли політики знову переводять дискусію виключно у дискурс, що МОЗ вбиває українців або переводить дискурс у площину, що міністерство цькує науковця, то, очевидно, що це не є дискурс по суті питання, а це переведення цієї історії в популістичну площину. Саме тому дискутувати потрібно про принципи, як це працює, як працює держзакупівля, треба базуватись на цифрах, скільки за допомогою міжнародних організацій вдалось зекономити коштів, і за ці кошти купити додаткового обладнання і додаткових матеріалів і додаткових медикаментів.

Своим мнением относительно ситуации в Минздраве поделился политолог, директор института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

Що ви скажете про скандал між Тодуровим та Супрун? Наскільки ця інформкампанія ще в силі?

— Власне кажучи, є конфлікт, який тліє, звичайно, і який обумовлений, перш за все, конкуренцією за доступ к величезним ресурсам, який надає можливість бути на чолі МОЗ чи бути наближеним до його керівництва. І тому, звичайно, він не може бути закінчений дуже швидко, і як то кажуть, щоби всі сторони залишилися задоволеними. Тобто між ними може бути компроміс, проте нарзі остаточно не проглядається, яким він буде.

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Щодо підтримки Супрун з боку Кабміну?

— Тут ми бачимо, що прем'єр Гройсман часто-густо апелює такими красивими формулюваннями, тобто це його, фактично, така риса, яка його відрізняє. Тобто коли він подавав, наприклад, бюджет, він сказав, що це буде самий справедливий, чесний бюджет, і коли він каже про стиль роботи та зміст роботи МОЗ, тобто немає ніякого аналізу, які є дійсно досягнення, які недоліки, на чому варто зосередити увагу. Тут це продовження цієї лінії розвішування ярликів, можна так сказати, пропагандистських, популістських. І тут, в принципі, не варто очікувати, що в публічному просторі буде детальне розбирательство того, як працює при Супрун це міністерство. Тобто воно, як було до цього, так і залишається закритим, кулуарним. І всі ці великі суми, за доступ до яких іде конкуренція, воно все вирішується в кулуарному тіньовому режимі. Я думаю, що так буде і цього разу. Тобто не варто очікувати жодного детального і системного аналізу, розробки стратегічної програми розвитку цього міністерства. Те, що вийшло на поверхню, це просто верхівка айсбергу, а все інше буде і надалі приховане під водою, і суспільство буде тільки здогадуватися.

Напомним, эксперт в сфере медицины Зоряна Черненко в эфире "ГС" заявила, что реформа в Минздраве до сих пор не проведена, потому что руководство министерства только начинает готовить решения о том, как она будет реализовываться.

Ранее маркетолог, директор маркетингового агентства Дмитрий Розенфельд в эфире "ГС" заявил, что украинцы не доверяют не самой вакцинации, а тому, каким образом она проводится в стране.