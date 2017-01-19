Подорожает всё. Когда и как цены в магазинах откликнутся на курс доллара

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Доллар по 28 гривен мало кого радует, особенно перспективой скорого повышения цен. "Ползучие" изменения уже начались: вчерашние ценники на привычные продукты вдруг изменились в сторону увеличения. Например, твердые сыры прибавляют в цене минимум 10 гривен за килограмм еженедельно, дорожает после праздников алкоголь, а скоропортящиеся товары распродаются по цене розницы конца 2016 года, чтобы через неделю "порадовать" покупателей свежим ценовым рекордом.

Почему все подорожает?

Если два года назад украинцы тратили на еду около 28% от общей суммы расходов, то сейчас этот показатель вырос вдвое: в среднем украинская семья тратит на продукты питания не меньше 50% своих доходов. Средняя зарплата в Украине находится на отметке в 4600 гривен, но не каждый гражданин получает такую сумму на руки. Оплата труда для многих рассчитывается по тарифному разряду, и на руки такие "счастливцы" получают около 2000 гривен – меньше 50 долларов по новому валютному курсу.

Такие доходы не стимулируют походы в магазин. К сожалению, падающая покупательская способность украинцев давно не оправдывает ожиданий продавцов: население беднее и сокращает свои траты на товары и услуги.

Тем не менее импорт товаров в Украину растет, в отличие от экспорта, который, наоборот, сокращается. Это значит, что на полках магазинов появляется все больше заграничных товаров, стоимость которых измеряется в валюте.

В то же время большинство товаров украинского производства отечественные производители стремятся продать за рубеж, чтобы окупить затраты и повысить свою прибыль. Поэтому валютная цена товаров украинского производства уже никого не должна удивлять – цены на все товары устанавливаются в соответствии с валютным курсом плюс некий зазор на резкое колебание стоимости доллара.

Стоимость доллара – в бензине машин, доставляющих продукты к магазину, в топливе агротехники, собирающих урожай, и даже – во внутренних ценах на пищевые товары.

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отметил, что нынешний курс доллара обязательно скажется на цене и продуктов питания, и потребительских товаров, потому что в основе цены всех товаров лежит европейская цена.

"Мы не ориентируемся на цены во Франции или Германии, но фактически это европейская цена, по который мы покупаем все наши товары. Если курс доллара пойдет вверх, то повысятся цены на все, кроме товаров, которые не могут быть экспортированы. Но таких у нас все меньше и меньше. Если несколько лет назад не экспортировался, например, ячмень, то сейчас мы возим практически все. На 90% товаров цены привязаны к доллару и евро", – подчеркнул Дорошенко.

Среди соседних стран уровень ежемесячных расходов украинцев на питание последние два года – один из самых низких. А по сравнению с Европой этот показатель — самый низший. Вероятно, пока ситуация не изменится, у властей страны нет даже морального права рассказывать народу о европерспективах. Тем более что секрет, как надо действовать, чтобы цены не росли, а доходы повышались, в украинской власти давно знают.

О пользе плавной девальвации

Госстат Украины зафиксировал рост оборота розничной и оптовой торговли за 11 месяцев 2016 года. В частности, розница выросла на 4,3% по сравнению с 11 мес. 2015 года, а оптовая торговля – на 3,8%. Этот рост никак не компенсирует сокращение торговли в предыдущие периоды, в частности падение 2014-2015 годов, однако демонстрирует, как работает экономика в условиях стабилизации ситуации.

Пока процесс девальвации протекал без резких скачков, а иногда превращался и в ревальвацию, инфляция также замедлила свои темпы. Согласно Госстату, инфляция в 2016 году составила 12,4%, а уровень инфляции в декабре был значительно ниже, чем в ноябре прошлого года. Это неудивительно, потому что именно в ноябре гривна резко девальвировала, что и отразилось на потребительских ценах.

Например, в декабре на 1,6% выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки, на 1,1-2,1% увеличилась стоимость хлеба, яиц, свинины, сахара, говядины, сала, на 4,3-7% повысились цены на овощи, молоко, сметану, масло, сыры и кисломолочную продукцию. Помимо этого увеличились цены на алкогольные напитки и табачные изделия, на 3,2%, в т. ч. алкогольные напитки – на 5,1%, табачные изделия – на 2%.

В то же время, по данным Госстата, подешевели одежда и обувь, одежда – на 3,2%, обувь – на 2,4%. А повышение цен на транспорт в целом на 0,7% произошло в основном за счет подорожания проезда в автодорожном транспорте на 1,1% и топлива – на 0,6%.

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Новый год начался с повышения акцизного сбора на алкогольные напитки и сигареты, на 20% и 40% соответственно. А затем стал расти курс доллара. НБУ установил 18 января официальный курс на уровне 27,62 грн за доллар, и это почти на гривну выше, чем курс, с которым Украина завершила 2016 год.

Если растет курс доллара, значит скоро вырастут и цены на все товары без исключения.

По словам Алексея Дорошенко, с 25 января, если курс не вернется к показателям конца декабря 2016 года, начнется очередной виток роста цен.

"Эта печальная тема, если курс доллара сейчас не снизится до своей предыдущей отметки в конце декабря, не откатится серьезно назад числа до 25 января, все цены в нашей стране подтянутся под новую реальность курса доллара и евро. Осталось не так уж много времени, и если это произойдет, то все финансовые показатели, заложенные в госбюджет на 2017 год, окажутся сказкой", – подчеркнул Дорошенко.

Он добавляет, что заложенного годового уровня инфляции в 8% не будет.

"Если на конец января курс доллара будет 29 или 30 грн за доллар, то 11% инфляции мы пройдем еще в первом полугодии. В этом случае точно не стоит рассчитывать на плавное снижение инфляции, которое наблюдается у нас последний год, а будет в таком же объеме, как в 2016 году или больше. Нужно осторожнее обходиться с курсом, иначе это вызовет большие проблемы", – добавил эксперт.

Но кому во власти интересен сейчас курс доллара? Еще дымятся горячие и не очень туры в теплые страны, на острова, моря и океаны. Элита разъезжается отдохнуть от титанических трудов, а с курсом начинается форменная свистопляска. Следующий период резкой девальвации – август, время летних отпусков украинской власти. А за ним, по старой доброй традиции, следует сезонный рост цен в виде осеннего витка инфляции.