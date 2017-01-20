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    Первая речь президента США Дональда Трамп

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (566)

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    Дональд Трамп официально вступил в должность нового президента США. Во время инаугурации избранный президент США произнес речь, в которой пообещал объединить Америку и восстановить ее мощь.
    Канал "Россия 24" на Youtube

    "Мы граждане Америки. Сейчас мы объединились и сделали работу по восстановлению страны и восстановлению ее силы для всех людей. Вместе мы будем определять курс Америки и курс мира на много-много лет. Мы будем сталкиваться с вызовами, с тягостями. Но мы все сделаем. Каждые 4 года мы собираемся здесь, на этих ступенях, чтобы мирно передать власть. И мы благодарны президенту Обаме и первой леди Мишель Обаме за их помощь во время процесса перехода", — сказал президент Трамп.

    Видео размещено в интернете на канале "Россия 24".

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    Напомним, Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

    "Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов", — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.

    В пятницу, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация новоизбранного президента США — Дональда Трампа.

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