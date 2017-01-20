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    Полицейские пострадали при столкновении с протестующими в Вашингтоне

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    Во время инцидента были повреждены полицейские машины, двое полицейских в форме получили небольшие травмы. Нападавшие использовали молотки и ломы, действуя в скоординированных группах.
    Столкновения с полицией во время акции протеста в Вашингтоне
    Facebook Filming Cops

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Двое полицейских пострадали при столкновении с протестующими в Вашингтоне, сообщила в заявлении полиция столицы США.

    Столкновения протестующих с полицией перед инаугурацией Трампа
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    Столкновения протестующих с полицией перед инаугурацией Трампа

    Во время инаугурации президента США Дональда Трампа группы протестующих в центре Вашингтона били витрины. Ранее полиция сообщила, что были задержаны более 90 человек.

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    "Во время инцидента были повреждены полицейские машины, двое полицейских в форме получили небольшие травмы из-за скоординированных нападений членов группы, которые пытались избежать ареста", — говорится в сообщении полиции.

    По ее данным, нападавшие использовали молотки и ломы, действуя в скоординированных группах. Полиция использовала перечный газ, чтобы разогнать нападавших. Ведется расследование.

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