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    Полиция задержала 50 участников акций протеста в Вашингтоне

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (561)

    5610
    По словам представителя полиции, пятьдесят человек были задержаны в ходе акций протеста против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
    Протесты в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа
    REUTERS Adrees Latif

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы задержали 50 человек, принявших участие в акциях протеста против инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на полицию.

    REUTERS Bryan Woolston
    Протесты в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа

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    "Пятьдесят человек были задержаны", — заявил представитель полиции.

    По данным агентства Рейтер, протестующие против Трампа в ходе демонстрации разбили окна нескольких магазинов и автомобилей в Вашингтоне.

    Как отмечало агентство, участники акции протеста, одетые в черные одежды, также повредили витрину банка Bank of America.

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