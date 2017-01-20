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    На полигоне в Николаевской области погиб солдат срочной службы

    (обновлено: )182
    В пресс-центре оперативного командования "Юг" сообщили, что солдат срочной службы получил тяжелые ранения и погиб вследствие нарушения правил безопасности.
    Полигон Широкий лан. Архивное фото
    Facebook Генерального штаба ВСУ

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 20 января, в Николаевской области на полигоне "Широкий лан" погиб солдат срочной службы, сообщили в пресс-центре оперативного командования "Юг".

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    "Вследствие нарушения правил безопасности получил тяжелые ранения и погиб военнослужащий срочной службы", — говорится в сообщении.

    В ведомстве не уточняют, при каких обстоятельствах солдат получил смертельные ранения.

    "Командованием воинской части совместно с работниками правоохранительных органов проводится расследование происшествия", — отметили в пресс-центре.

    Командование оперативного командования "Юг" вместе с личным составом воинской части выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

    Напомним, в декабре двое военных получили ранения во время стрельб из миномета на полигоне в селе Тетеревка Житомирской области.
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