На полигоне в Николаевской области погиб солдат срочной службы

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 20 января, в Николаевской области на полигоне "Широкий лан" погиб солдат срочной службы, сообщили в пресс-центре оперативного командования "Юг".

"Вследствие нарушения правил безопасности получил тяжелые ранения и погиб военнослужащий срочной службы", — говорится в сообщении.

В ведомстве не уточняют, при каких обстоятельствах солдат получил смертельные ранения.

"Командованием воинской части совместно с работниками правоохранительных органов проводится расследование происшествия", — отметили в пресс-центре.

Командование оперативного командования "Юг" вместе с личным составом воинской части выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.