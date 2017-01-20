На полигоне в Николаевской области погиб солдат срочной службы

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 20 января, в Николаевской области на полигоне "Широкий лан" погиб солдат срочной службы, сообщили в пресс-центре оперативного командования "Юг".
"Вследствие нарушения правил безопасности получил тяжелые ранения и погиб военнослужащий срочной службы", — говорится в сообщении.
В ведомстве не уточняют, при каких обстоятельствах солдат получил смертельные ранения.
"Командованием воинской части совместно с работниками правоохранительных органов проводится расследование происшествия", — отметили в пресс-центре.
Командование оперативного командования "Юг" вместе с личным составом воинской части выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
Напомним, в декабре двое военных получили ранения во время стрельб из миномета на полигоне в селе Тетеревка Житомирской области.