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    Шайа ЛаБаф после инаугурации Трампа объявил 4-летнюю забастовку

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (577)

    (обновлено: )9611
    В рамках "арт-проекта" знаменитого актера общественности предлагается произнести слова "Он не разделит нас" перед камерой, которая установлена перед Музеем движущегося изображения в Нью-Йорке.
    Актер Шайа Лабаф
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Известный американский актер Шайа ЛаБаф объявил четырехлетнюю забастовку после инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает газета Hill.

    Шайа ЛаБаф — американский актер, известный по главным ролям в таких фильмах, как "Нимфоманка", "Паранойя", "Трансформеры" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". В его "арт-проекте" может принять участие любой человек.

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    "Общественности предлагается произнести слова "Он не разделит нас" (He will not divide us) перед камерой, которая установлена перед Музеем движущегося изображения в Нью-Йорке, повторяя эту фразу столько раз и на протяжении такого времени, которого им пожелается", — говорится на сайте проекта hewillnotdivide.us.

    Как сообщается на сайте проекта, видео будет транслироваться непрерывно в режиме онлайн на протяжении всего президентства Трампа.

    "Таким способом, мантра "Он не разделит нас" действует в качестве демонстрации сопротивления или настойчивости, оппозиции или оптимизма, которая руководствуется духом каждого участника и общества", — говорится в сообщении.

    Ранее ЛаБаф отметился проведением различных перформансов. В 2014 году он устроил "Метамарафон", в котором пробежал 144 круга вокруг Городского музея Амстердама. По словам куратора музея Хендрика Фолкертса, марафон проходил одновременно с 12-часовой конференцией, посвященной тому, как воспринимали бы мир дети в 80-е, если бы они так же были "заражены" гаджетами, социальными сетями и культом знаменитостей.

    ЛаБаф также устроил скандал на пресс-конференции, посвященной "Нимфоманке", — на вопрос одного из журналистов актер ответил философской притчей про сардины, после чего демонстративно покинул помещение. Как выяснилось позднее, история и поведение были позаимствованы ЛаБафом у французского футболиста Эрика Кантона, который в 1991 году таким вызывающим образом объявил о завершении карьеры. В тот же день ЛаБаф появился на красной дорожке Берлинского кинофестиваля с бумажным пакетом на голове. На пакете было написано "I am not famous anymore" ("Я больше не знаменит").

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    В 2015 году ЛаБаф в кинотеатре Angelika Film Center в Нью-Йорке устроил акцию "#allmymovies" ("все мои фильмы"), во время которой он на протяжении 3 суток просмотрел все фильмы со своим участием в обратном хронологическом порядке. Во время акции напротив него стояла видеокамера, транслировавшая запись в режиме онлайн в интернете. Любой желающий мог поучаствовать в данной акции или присоединиться и посмотреть трансляцию.

    Как сообщалось, масштабный митинг против избранного президента США Дональда Трампа за день до его инаугурации прошел в Нью-Йорке с участием градоначальника Билла Де Блазио, знаменитых голливудских актеров Роберта Де Ниро, Марка Руффало и Алекса Болдуина, режиссера Майкла Мура и певицы Шер.

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