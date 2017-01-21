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    Трамп впервые в качестве президента США прибыл в Белый дом

    Тема:

    Вашингтон. Инаугурация Трампа (570)

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    По пути в Белый дом Трамп с супругой Меланьей несколько раз выходили из бронированного лимузина, чтобы поприветствовать толпы людей, пришедших на церемонию.
    Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Lucy Nicholson

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп, вступивший ранее в пятницу в свои полномочия, прибыл в главную резиденцию американских лидеров Белый дом в центре Вашингтона.

    Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа
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    Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа

    Белый дом стал конечной точкой небольшого по расстоянию, но довольно продолжительного по времени путешествия 45-го президента от здания конгресса на Капитолийском холме, где Трамп принес присягу, подписал несколько первых указов, а также принял участие в торжественном приеме.

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    Кортеж президента возглавил традиционный парад, приуроченный к инаугурации. По пути Трамп с супругой Меланьей несколько раз выходили из бронированного лимузина, чтобы поприветствовать толпы людей, пришедших на церемонию.

    Утром в пятницу Трамп в качестве избранного президента уже встречался в Белом доме с тогда еще президентом Бараком Обамой для совместного чаепития, в котором также приняли участие их супруги и некоторые другие гости. Таким образом, благодаря следованию американским политическим традициям Трамп дважды смог посетить одну и ту же резиденцию в двух разных статусах в течение одного дня.

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