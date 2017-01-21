С Трампом: программа новой администрации США

РИА Новости

Решительные меры против терроризма, киберугроз и нелегалов: вечером в пятницу сразу после приведения к присяге 45-го президента США Дональда Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации. Документ не только обозначил угрозы, но и поставил "революционные" задачи в экономике, в том числе по достижению энергетической независимости от ОПЕК, сообщают РИА Новости.

Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP Барак Обама с супругой Мишель встречают Дональда Трампа в Белом доме перед инаугурацией

Армия, ИГ и ПРО

Согласно программе, уничтожение террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) будет приоритетом новой администрации США, для этого потребуются коалиционные действия.

"Нанести поражение ИГ и другим радикальным исламским террористическим группировкам будет нашим наивысшим приоритетом. Чтобы нанести поражение и уничтожить эти группировки, мы будем проводить агрессивные совместные и коалиционные военные операции, когда это будет необходимо. Кроме того, администрация будет работать с международными партнерами, чтобы пресечь финансирование террористических группировок, расширить обмен разведданными и заняться военными действиями в области киберпространства, чтобы нарушить и уничтожить пропаганду и рекрутирование (террористов)", — говорится в документе.

Также США разработают современные системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты от ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР.

При этом в программе говорится, что новый президент США намерен покончить с сокращением численности вооруженных сил США. "Мы восстановим американские вооруженные силы. Наш флот сократился с более чем 500 кораблей в 1991 году до 275 в 2016. Наши ВВС примерно на треть меньше, чем в 1991 году. Президент Трамп намерен обратить вспять эту тенденцию, потому, что он знает, что наше военное доминирование не должно ставиться под вопрос", — говорится в документе.

Кибервойна

Получила свое отражение в новой программе и тема кибербезопасности, которая была в центре внимания все дни до инаугурации Дональда Трампа. Новая администрация, как и было обещано на волне последних киберскандалов, подтвердила серьезность намерений бороться с этой угрозой.

"Кибервойна — это новое поле боя, и мы должны принять все меры, чтобы защитить наши национальные секреты и системы безопасности. Мы будем, в первую очередь, развивать оборонительные и наступательные возможности нашего Кибернетического командования США и привлекать самых лучших и талантливых американцев служить в этой важнейшей области", — говорится в документе.

ТРР и NAFTA

США выйдут из Транстихоокеанского партнерства (TPP) и готовы выйти при необходимости из намного более важной для США Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) с Мексикой и Канадой, говорится в программе.

"Наша стратегия начинается с выхода из Транстихоокеанского партнерства", — говорится в документе. "Президент Трамп намерен пересмотреть NAFTA. Если наши партнеры откажутся от новых переговоров, которые дадут американским работникам честную сделку, тогда президент уведомит о намерении Соединенных Штатов выйти из NAFTA", — сообщает Белый дом.

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Кроме того, администрация обещает использовать "все инструменты" против стран, которые она сочтет нарушителями торговых договоров.

Нелегалы и стена на границе с Мексикой

Согласно документу, новая администрация намерена высылать из страны нелегальных мигрантов с криминальным прошлым. "Поддержка правоохранительной системы также означает депортацию иностранцев-нелегалов с историей насильственных преступлений, которые остаются в наших границах", — говорится в программе.

Также для борьбы с нелегальными иммигрантами "и установки барьера на пути бандитизма, насилия и наркотиков" подтверждается намерение построить стену на границе страны с Мексикой. При этом подчеркивается, что Трамп "нацелен на укрепление американского законодательства, касающегося границ и прекращение (практики существования) городов-убежищ (для нелегалов)".

REUTERS Carlos Barria Дональд Трамп на инаугурации

Энергетическая независимость

Также согласно программе администрация Трампа намерена добиться энергетической независимости от ОПЕК "и любых стран, враждебных интересам США".

"Слишком долго нас сдерживало обременительное урегулирование в энергетической индустрии. Президент Трамп намерен упразднить вредные и необязательные политические меры… Снятие этих ограничений значительно поможет американским рабочим, за счет увеличения заработной платы более чем на 30 миллиардов долларов в течение следующих семи лет. (Также) администрация Трампа будет приветствовать революцию в области шельфового газа и сланцевой нефти, чтобы вернуть рабочие места и благосостояние миллионам американцев", — говорится документе.

По оценкам новой администрации, страна обладает "нетронутыми запасами" в 50 триллионов долларов сланцевой нефти и газа.

По данным торгов на вечер пятницы, цены на нефть продолжили рост, не изменив динамики на фоне инаугурации и заявлений Трампа.

По состоянию на 20.11 по Киеву стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,25% — до 55,38 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,15% — до 53,24 доллара за баррель. При этом цены на нефть существенно не меняли динамику в ходе инаугурации Трампа.

Между тем американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что по итогам завершившейся 20 января рабочей недели число буровых установок в США выросло на 35 штук, или на 5,3%, до 694 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 57 штук, или на 8,9%. Количество нефтяных буровых установок увеличилось на 29 единиц, или на 5,55%, до 551 штук. Число газодобывающих установок выросло на шесть единиц, или на 4,41%, и составило 142 штуки.