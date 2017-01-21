С Трампом: программа новой администрации США

РИА Новости
Решительные меры против терроризма, киберугроз и нелегалов: вечером в пятницу сразу после приведения к присяге 45-го президента США Дональда Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации. Документ не только обозначил угрозы, но и поставил "революционные" задачи в экономике, в том числе по достижению энергетической независимости от ОПЕК, сообщают РИА Новости.
Армия, ИГ и ПРО
Согласно программе, уничтожение террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) будет приоритетом новой администрации США, для этого потребуются коалиционные действия.
"Нанести поражение ИГ и другим радикальным исламским террористическим группировкам будет нашим наивысшим приоритетом. Чтобы нанести поражение и уничтожить эти группировки, мы будем проводить агрессивные совместные и коалиционные военные операции, когда это будет необходимо. Кроме того, администрация будет работать с международными партнерами, чтобы пресечь финансирование террористических группировок, расширить обмен разведданными и заняться военными действиями в области киберпространства, чтобы нарушить и уничтожить пропаганду и рекрутирование (террористов)", — говорится в документе.
Также США разработают современные системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты от ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР.
При этом в программе говорится, что новый президент США намерен покончить с сокращением численности вооруженных сил США. "Мы восстановим американские вооруженные силы. Наш флот сократился с более чем 500 кораблей в 1991 году до 275 в 2016. Наши ВВС примерно на треть меньше, чем в 1991 году. Президент Трамп намерен обратить вспять эту тенденцию, потому, что он знает, что наше военное доминирование не должно ставиться под вопрос", — говорится в документе.
Кибервойна
Получила свое отражение в новой программе и тема кибербезопасности, которая была в центре внимания все дни до инаугурации Дональда Трампа. Новая администрация, как и было обещано на волне последних киберскандалов, подтвердила серьезность намерений бороться с этой угрозой.
"Кибервойна — это новое поле боя, и мы должны принять все меры, чтобы защитить наши национальные секреты и системы безопасности. Мы будем, в первую очередь, развивать оборонительные и наступательные возможности нашего Кибернетического командования США и привлекать самых лучших и талантливых американцев служить в этой важнейшей области", — говорится в документе.
ТРР и NAFTA
США выйдут из Транстихоокеанского партнерства (TPP) и готовы выйти при необходимости из намного более важной для США Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) с Мексикой и Канадой, говорится в программе.
"Наша стратегия начинается с выхода из Транстихоокеанского партнерства", — говорится в документе. "Президент Трамп намерен пересмотреть NAFTA. Если наши партнеры откажутся от новых переговоров, которые дадут американским работникам честную сделку, тогда президент уведомит о намерении Соединенных Штатов выйти из NAFTA", — сообщает Белый дом.
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Кроме того, администрация обещает использовать "все инструменты" против стран, которые она сочтет нарушителями торговых договоров.
Нелегалы и стена на границе с Мексикой
Согласно документу, новая администрация намерена высылать из страны нелегальных мигрантов с криминальным прошлым. "Поддержка правоохранительной системы также означает депортацию иностранцев-нелегалов с историей насильственных преступлений, которые остаются в наших границах", — говорится в программе.
Также для борьбы с нелегальными иммигрантами "и установки барьера на пути бандитизма, насилия и наркотиков" подтверждается намерение построить стену на границе страны с Мексикой. При этом подчеркивается, что Трамп "нацелен на укрепление американского законодательства, касающегося границ и прекращение (практики существования) городов-убежищ (для нелегалов)".
Энергетическая независимость
Также согласно программе администрация Трампа намерена добиться энергетической независимости от ОПЕК "и любых стран, враждебных интересам США".
"Слишком долго нас сдерживало обременительное урегулирование в энергетической индустрии. Президент Трамп намерен упразднить вредные и необязательные политические меры… Снятие этих ограничений значительно поможет американским рабочим, за счет увеличения заработной платы более чем на 30 миллиардов долларов в течение следующих семи лет. (Также) администрация Трампа будет приветствовать революцию в области шельфового газа и сланцевой нефти, чтобы вернуть рабочие места и благосостояние миллионам американцев", — говорится документе.
По оценкам новой администрации, страна обладает "нетронутыми запасами" в 50 триллионов долларов сланцевой нефти и газа.
По данным торгов на вечер пятницы, цены на нефть продолжили рост, не изменив динамики на фоне инаугурации и заявлений Трампа.
По состоянию на 20.11 по Киеву стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,25% — до 55,38 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,15% — до 53,24 доллара за баррель. При этом цены на нефть существенно не меняли динамику в ходе инаугурации Трампа.
Между тем американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что по итогам завершившейся 20 января рабочей недели число буровых установок в США выросло на 35 штук, или на 5,3%, до 694 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 57 штук, или на 8,9%. Количество нефтяных буровых установок увеличилось на 29 единиц, или на 5,55%, до 551 штук. Число газодобывающих установок выросло на шесть единиц, или на 4,41%, и составило 142 штуки.