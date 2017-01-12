Мексика отказалась оплачивать стену на границе с США

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето после подтверждения планов избранного главы США Дональда Трампа возвести стену на границе двух стран вновь заявил, что мексиканские власти не будут оплачивать ее строительство, передает агентство Рейтер.

Кроме того, по его словам, власти намерены сохранить свободу денежных переводов мигрантов.

Трамп в среду подтвердил, что власти страны после его вступления в должность 20 января приступят к реализации плана по строительству стены на границе с Мексикой за счет самой Мексики. В случае отказа мексиканских властей Трамп пригрозил запретить денежные переводы мексиканских мигрантов из США на родину.

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Строительство пограничной стены за счет Мексики было одним из пунктов предвыборной кампании Трампа. Такой физический барьер, по его мнению, предотвращал бы нелегальную миграцию в США. Трамп обещал потребовать от Мексики от 5 миллиардов до 10 миллиардов долларов на постройку стены, отметив, что для него как для бизнесмена это будет "легкой сделкой" из-за присутствующего между странами "торгового дисбаланса".