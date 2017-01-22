Так говорит Д.Трамп: манифест новой Америки от ее президента

Павел Рудяков, эксперт

Спичрайтеры нового президента Соединенных Штатов Америки, готовясь к 20 января, постарались на славу и, надо признать, превзошли самих себя. Речь Дональда Трампа, произнесенная им на инаугурации, получилась яркой, содержательной, эмоциональной, задевающей за живое, запоминающейся. Устремленной в завтрашний день ("сейчас мы смотрим только в будущее", – сказал Трамп), даже ценой решительного, радикального разрыва с прошлым, о котором президент не печется, не сожалеет, и которое не намерен щадить. Делать после услышанного какие-либо, пусть самые предварительные, умозаключения и выводы о том, какой окажется практическая деятельность сорок пятого хозяина Белого дома и его "команды", преждевременно. На основании того, что он сказал в инаугурационной речи, много не спрогнозировать, как бы того не хотелось. Законы жанра в данном случае оказываются куда важнее и значимее содержательной части. Новый глава американского государства и лидер американской нации, обращаясь к согражданам, ставил перед собой цель не столько ознакомить их со своим планом действий, сколько поднять их дух, зарядить энергией, объединить вокруг идеи новых подходов и перемен.

Mark RALSTON/AFP Президент США Дональд Трамп на инаугурации

Лейтмотив первой речи Трампа-президента: мы, американцы, станем жить по-новому. Не так, как жили до этого. Лучше, сытнее, зажиточнее. Меньше обращая внимания на других, больше заботясь о себе самих. Так, как подобает нам, американцам, нашей стране, Америке. Сопутствующий лейтмотиву ударный момент, со всей очевидностью несущий в себе основной концептуальный заряд: Америка, Америка и еще раз – Америка. Ничего, кроме Америки. Америка, прежде всего. Это положение, как подчеркнул Трамп, будет положено в основу "новой стратегии, которой будет руководствоваться страна", станет краеугольным камнем "нового американского курса". Ради этого нации следует объединиться, сплотиться вокруг президента, его идей, взявшись за преобразования "всем вместе". Понятно, что подобного рода рассуждения, лозунги, призывы, не более чем красивые слова. Воплотить идею общенационального единства в жизнь не просто проблематично, а невозможно. Хотя бы по той причине, что ее заведомо не поддержат, от нее дистанцируются оппоненты Трампа из лагеря демократов и из его собственной политической силы. В лучшем случае дистанцируются, в худшем начнут вставлять палки в колеса. А их – палок – в распоряжении тех, кто желает Трампу провала, более чем достаточно.

REUTERS Carlos Barria Меланья Трамп на инаугурации Дональда Трампа

Инаугурационная речь была сосредоточена, с одной стороны, на вопросах улучшения жизни рядовых американцев, с другой, – на идее восстановления былого величия США, которое они, по мнению Трампа, в последнее время, если не утратили, то поставили под сомнение. В части, касающейся заботы новой администрации о повышении уровня и качества жизни, традиционные для Трампа популистские мотивы били ключом, их уровень без преувеличения зашкаливал. Чего стоит утверждение, согласно которому в день вступления нового главы государства в должность в стране произошло историческое событие: "мы передали власть из Вашингтона, округ Колумбия, возвратив ее народу". Развивая мысль, оратор заявил, что с этого момента контроль над правительством будет осуществлять не какая-то из политических партий, не, говоря его собственными словами, "небольшая группа людей в столице", а народ. Что тут скажешь? Президент США – очень влиятельная фигура, но и ему не под силу сломать государственное устройство, не по плечу изменить ни природу власти, ни механизмы реализации властных полномочий. Природа же власти в США определена, зафиксирована как в писаных, так и в неписанных правилах и нормах. Народ к ней имеет некоторое отношение, но именно некоторое, не более того.

Сознательно и целенаправленно ставя во главу угла интересы Америки и американцев, Трамп, тем не менее, не забывает о глобальном лидерстве США, отдавая себе отчет в том, что, когда граждане его страны "все вместе" определят "курс Америки", их решение самым непосредственным образом отразится на "курсе мира", причем, "на много-много лет". Амбициозно? Да. Реалистично? Да, вполне. В связи с чем опасения (или надежды, это уже у кого как) на то, что Америка при Трампе, сосредоточившись на себе самой, откажется от роли глобального лидера, выглядят беспочвенно. Не откажется.

Внешнеполитические заявки, прозвучавшие 20 января в исполнении Трампа, заслуживают особого внимания. В них, как во всем остальном, мало конкретики, но, безусловно, присутствуют сигналы, к которым стоит прислушаться уже сегодня. Всему миру. Всему! "Америка снова начнет побеждать!", – обещает президент. Что ж, пускай побеждает, на то она и Америка, на то она и лидер. Для остального мира это хорошо или плохо? А для Украины? В том, что непосредственно касается нас, нашего региона, как будут выглядеть будущие победы США и Трампа? Если он говорит: "снова", – означает ли это, что его предшественник Барак Обама у нас, для нас не победил, а проиграл или сыграл вничью? Когда говорит: "побеждать", – что именно имеет в виду под "победой"? Все эти и другие вопросы пока остаются без ответа, все предполагают возможность высказывать версии и предположения самого различного характера, в самом широком диапазоне.

Из того, что говорил в своей инаугурационной речи Трамп, наиболее близким к Украине и к украинским проблемам мне лично показался пассаж, начинавшийся словами: "Мы хотим устанавливать хорошие отношения с другими странами мира". Если так, то нам не стоит волноваться по поводу того, что новая администрация США станет точить на официальный Киев зуб из-за того, что кое-кто из наших внешнеполитических стратегов поспешил сделать однозначно демонстративную ставку на победу Хиллари Клинтон. Вполне подходит нам, украинцам, и тезис, последовавший в развитие мысли о хороших отношениях со всеми вокруг: "Право каждой нации – заботиться, прежде всего, о себе, о своем интересе. Мы не хотим навязывать наш образ жизни никому". Такая постановка темы не может не радовать. Американцы за последнее время успели изрядно надоесть многим в мире своей политикой навязывания другим собственного видения и собственных представлений. Если они при Трампе откажутся от подобной практики или, хотя бы, смогут несколько умерить свой пыл, всем станет легче, спокойнее, безопаснее.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в Вашингтоне

В сфере внешней политики от новой американской администрации следует, думается, ожидать больше всего разного рода новаций, причем, уже в самое ближайшее время, возможно, даже в первые сто дней президентства Трампа. Прежде чем линия поведения Вашингтона на мировой политической сцене в целом и в отдельных ее региональных сегментах в частности приобретет хотя бы относительно четкий вид, систему международных отношений ждут, видимо, большие потрясения. Косвенным подтверждением, что это именно так, и что застрахованным от американских новаций не может себя чувствовать никто, может служить расхождение между заявленным в инаугурационной речи Трампом подходом, предполагающим усиление "старых союзов" и создание "союзов новых", и анонсированным среди первых шагов новой администрации выходом США из переговоров с Европейским Союзом по проекту Транстихоокеанского партнерства. Получается, был "старый союз", хоть и не доведенный до конца, и нет его.

Неувязка очевидна, и что из этого? Ни Трампа, ни его окружение мелочи подобного рода не остановят. Обновленный Белый дом настроен весьма решительно и радикально. Новый курс Америки требует новизны, а значит, потребует и жертв. "Америка прежде всего!".