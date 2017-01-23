Оборонный заказ Украины на 2017 год. Есть, что спросить у эксперта

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Уже в ближайшее время состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На этот раз будут обсуждать вопрос оборонного заказа на 2017-ый год. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня соборности Украины.

Также глава государства добавил, что на повестке дня заседания СНБО не будет стоять рассмотрение шагов по политическому урегулированию ситуации на Донбассе. Ведь Украина согласилась придерживаться Минских договоренностей, а значит и обсуждать пока нечего.

Перспективы оборонного заказа в 2017-ом году прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Что имел в виду главнокомандующий Вооруженных сил? Стоит ли ждать революции в обмундировании наших армейцев?

— В принципе, ничего нового по сравнению с 2016-ым годом не произошло. Президент повторил свою речь прошлогоднюю. В принципе, оборонный бюджет, если сравнивать, точнее, приложить к нему уровень инфляции, то даже немного уменьшился по сравнению с тем, что мы в 2016-ом году планировали на оборону и безопасность. И еще обращу внимание, что мы говорим о том, что 5% ВВП на оборону и безопасность, но туда включаем и Национальную гвардию, и МЧС, и Министерство внутренних дел, и Вооруженные силы, то есть реально бюджет где-то 2,5% на Вооруженные силы, оборонный бюджет попадает. И сейчас они будут решать, какой же оборонзаказ составить на 2017-ый год.

Такие вопросы действительно решаются на заседании СНБО?

— Нет, дело в том, что при нормальном течении обстоятельств Министерство обороны должно подать заявку того вооружения и тех военно-технических средств, которые им необходимы на протяжении текущего года, предстоящего года. И, в принципе, это компетенция Кабмина Украины, они должны это решить на своем заседании и утвердить оборонзаказ. Зачем это выносится на Совет национальной безопасности и обороны – это очень трудно объяснить на сегодняшний день, и такой уровень обсуждения оборонзаказа на сегодня, я считаю, что неуместный в нашей стране, это можно было решать в рабочем порядке между Министерством обороны и Кабмином – это их компетенция на сегодняшний день.

Президент говорит об обеспечении новейшим оружием наших воинов. О чем речь?

— На сегодняшний день у нас вооружение в основном все старое, образца Советского союза. Из нового вооружения у нас есть только то, что нам дали по военно-технической помощи – это автомобили Хамви, это станции контрбатарейной борьбы американские и есть некоторые виды имущества, которое было передано в частности Канадой и Великобританией. Все остальное осталось старое советское, которое мы используем на сегодняшний день. Из числа, допустим, зарубежного вооружения, мы не закупаем ничего. Мы используем технологии, например, для Национальной гвардии была закуплена технология автомата УЗИ, который был выпущен в Украине под маркой "Форт", и вся Национальная гвардия вооружена вот этими автоматами. Но, опять же, это все отечественное вооружение. Единственное, что по технике мы на сегодняшний день переориентировались на Россию и Белоруссию. Мы отечественного производителя не поддерживаем абсолютно. У нас корпорация "Богдан" проводит крупноузловую сборку автомобилей белорусских и поставляет их в Вооруженные силы, а для Национальной гвардии мы закупаем российские КАМАЗы, точнее на базе российских Камазов мы закупаем пункты управления связи.

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С другой стороны, постоянно звучат заявления руководства о том, что надо увеличить госзаказ, чтобы работали украинские заводы. Как сопоставить эти заявления с реалиями?

— Понимаете, допустим, я приведу пример по тяжелому вооружению, по танкам. Завод имени Малышева, в принципе, он готов перевооружать танки, модернизировать и поставлять в Вооруженные силы, но цена, допустим, Булата или Оплота – она колеблется где-то от 1,5 до 2,5 млн долларов. Теперь сопоставьте цифру в пять миллиардов гривен и два миллиона долларов. А пять миллиардов – это то, что заложено в военный бюджет. Естественно, мы не можем себе позволить закупать такие дорогущие танки. Поэтому Министерство обороны снимает с хранения старые Т-64, модернизирует их и своими силами восстанавливает, и ставит их в строй, минуя "Укроборонпром". И они не попадают в оборонзаказ, поэтому предприятия военно-промышленного комплекса, которые входят в состав корпорации "Укроборонпром", они не разворачиваются, не увеличивают численность сотрудников, не открывают новые рабочие места, не переходят на трехсменную круглосуточную работу. Они как были до 2014-го года в таком вялотекущем состоянии, так они и остались. На сегодняшний день у нас нету таких средств, чтобы загрузить эти предприятия, развернуть эти рабочие места и, допустим, в течении трех, максимум, пяти лет перевооружить Вооруженные силы Украины полностью на модернизированное или новое вооружение, согласно стандартов сегодняшнего дня. К сожалению, Министерство обороны на пока что в рамках оборонзаказа обходится своими силами и продолжает восстанавливать технику и вооружение те, которые есть на складах и в запасниках Министерства обороны.

Не стоит надеяться на какие-то свежие военные разработки, которые в этом году пойдут на конвейер?

— К сожалению, да. За исключением, можно отметить только, это разработку высокоточного боеприпаса к реактивным системам залпового огня – это вот боеприпас "Ольха" и "Крылатая ракета", которую Южмаш уже давно разработал и готов на сегодняшний день испытать и передать в войска. Вот это единственное из числа новых разработок, что может быть, если Совет национальной безопасности и обороны примет решение выделить на это средства и закупить для Вооруженных сил Украины. Все остальное остается пока что в рамках того, что мы имеем.

Недавно СНБО поддержала проект государственной программы развития Вооруженных сил. А как именно будет развиваться украинская армия в ближайшие три года?

— На сегодняшний день вот эта программа, которую одобрил Совет национальной безопасности и обороны, она подана в декабре месяце 2016 года в Верховную Раду, но, к сожалению, ни в декабрьскую, ни январскую сессию она не попала. Будем надеяться, что ее рассмотрят хотя бы на весенней сессии. Но эту программу уже надо корректировать. Она разрабатывалась на основании указа Президента Украины, изданного в ноябре 2014 года. А после начала разработки этой программы была принята новая концепция обороны и безопасности Украины, и был принят стратегический оборонный бюллетень, поэтому ее надо скорректировать на сегодняшний день. И пока что мы четко не озвучили то, что мы хотим видеть, Вооруженные силы – в каком виде мы хотим их получить для того, чтобы обеспечить все наши требования, желания или хотелки по безопасности Украины. И, я надеюсь, что эта программа сейчас будет отозвана из Верховной Рады, будет скорректирована Генеральным штабом и где-то к лету, надеюсь, что мы получим более-менее внятную программу, которая будет отвечать тем требованиям и тем вызовам, которые стоят перед Украиной, и мы ее примем и начнем развивать свои Вооруженные силы.

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Напомним, политический эксперт Сергей Быков считает, что альтернативы минским соглашениям нет, поэтому сторонам конфликта, прежде всего, нужно прекратить разночтение этого документа.

Также в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Михаил Павлив заявил, что за дискуссию о вредности минского формата в Украине надо бить по рукам.