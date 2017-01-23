День соборности в Донецке

Сергей Иванов, Донбасс

22 января в Украине отмечали День Соборности – 98 лет назад был провозглашен акт о воссоединении Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

Ежегодно во всех регионах страны проходят торжественные мероприятия и акции. Символичным являются образования людьми "живых" цепей, символизирующих единство Украины. До 2014 года День Соборности, хотя и с гораздо меньшим размахом, отмечали и в Донецке – с украинскими флагами выстраивали всё ту же живую цепь, а у памятника Тарасу Шевченко в центре города проходили праздничные митинги и шествия.

Однако с началом активных боевых действий восприятие и отношение к празднику соборности в столице Донбасса изменилось кардинально. В самопровозглашённой Донецкой народной республике такого праздника теперь просто не существует – День Соборности на уровне республики не отмечается. По вполне объяснимым причинам не считают его таковым и большинство местных жителей.

Корреспондент РИА Новости Украина пообщался с жителями прифронтовых городов и посёлков самопровозглашённой ДНР, чтобы понять, с каким настроением и как местное население относится к этому празднику сегодня – во время вооружённого противостояния между Украиной и самопровозглашёнными республиками Донбасса.

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Уместно ли вовсе в этом случае говорить о единстве Украины, а также возможностях примирения между Киевом и Донецком?

"Да вы что, какой праздник, какая соборность, о чём вы говорите! Война идёт, обстрелы продолжаются и это при том, что власть в Киеве не стремится прекращать эту бойню. Всё только хуже и хуже, постоянно стреляют, технику стягивают, дома, инфраструктуру уничтожают.

Заявления агрессивные – одно за другим, блокаду не снимают, пенсии старикам блокируют и так далее и так далее. Вот вам и единство страны. Можно кричать там любые лозунги патриотические, но Украина раскололась окончательно. Крым потеряли, Донбасс с каждым днём отдаляется дальше, а в самой Украине проблем у простых людей столько, что за голову хватаются и думают только, как выжить до следующей зарплаты. Как ни крути, но реалии таковы. От праздника только два слова остались", – рассуждает житель Ясиноватой Игорь.

"У нас нет такого праздника, мы его не празднуем. А что праздновать? Что отмечать? То, что разруху вокруг устроили и бомбёжки ежедневные в ДНР?! Или праздновать, что мы сутки через двое, трое без света и воды сидим после обстрелов!

Что праздновать, скажите! Украина уже поздравила нас. Мы для них не граждане, и жизни наши ничего не стоят. Третий год живём, вернее, выживаем в страхе и не знаем, что будет завтра", – говорит жительница прифронтового посёлка Александровка Петровского района Донецка Мария.

"Честно, не понимаю этого праздника. В наших краях и до войны не придавали этой дате особого значения, а сейчас тем более. Говорить об объединении Украины в момент, когда идут обстрелы, когда страдает мирное население, – просто бессмысленно.

Я не знаю и не берусь судить, кто начал эту войну, кто её закончит, но одно понимаю точно – Донецк в Украину не собирается. Только если Порошенко силой попытается взять. А это война. Большая, кровопролитная война. Это очень страшно и не дай бог, чтобы развязались полномасштабные боевые действия", – говорит жительница Макеевки Анна.

"Кто-то, может и празднует, а в Донецке 22 января – день скорби. Два года назад почти в центре города случился этот дикий обстрел троллейбуса на остановке. Было очень жутко всё это видеть. И сейчас, когда вспоминаешь, дрожь пробивает. Столько дончан погибло, сколько калеками на всю жизнь остались. Слёзы только у людей и боль от этой войны. мы ждем только мира. Это самое главное", – говорит дончанин Артур.

К слову, пока в Украине и в подконтрольной Киеву части Донбасса отмечали День Соборности, в Донецке вспоминали погибших при обстреле остановки в микрорайоне Боссе 22 января 2015 года. Вчера там состоялся митинг-реквием в память о невинно убиенных мирных гражданах – сообщается, что в траурных мероприятиях приняли участие порядка трёх тысяч горожан.

Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики считают, что остановку общественного транспорта в жилом массиве Ленинского района Донецка обстреляли украинские силовики. Тогда в результате атаки на месте погибли 8 человек, 26 человек получили тяжелые ранения и увечья.