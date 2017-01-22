Трамп пригласил Нетаньяху встретиться в феврале

КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон в следующем месяце, сообщила пресс-служба израильского премьера.

Оба лидера провели первый телефонный разговор после состоявшейся в пятницу инаугурации Трампа.

"Президент Трамп пригласил премьер-министра Нетаньяху приехать в Вашингтон и встретиться с ним в феврале", — сказано в сообщении.

Саму беседу пресс-служба Нетаньяху охарактеризовала как "очень теплую". Лидеры в числе прочих вопросов обсудили проблематику Ирана и мирного процесса с палестинцами, сказано в сообщении.

Совет Безопасности ООН ранее принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию.

В связи с позицией США при голосовании за резолюцию на администрацию Барака Обамы обрушились с критикой власти Израиля, республиканцы и избранный президент США Дональд Трамп.