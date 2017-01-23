Бортник: Трамп на распутье, мир в панике

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Ежегодный экономический форум в швейцарском Давосе на этот раз прошел в атмосфере страха. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости Украина заявил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"В Давосе есть страх того, что приход Трампа сломает тренд на глобализацию: экономическую, политическую, военную, технологическую глобализацию, которая была мейнстримом развития человечества последние лет двадцать", — сказал эксперт.

При этом Америка, уверен Бортник, заплатила очень высокую цену за глобализацию — "она платила жизнями своих солдат, серьезными компромиссами в части социального обеспечения своих граждан".

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"Америка могла бы жить намного лучше, если бы ей не пришлось выполнять эту роль мирового глобализатора, или мирового жандарма. Это чудесно понимает Трамп, и он обещает этот тренд остановить", — сообщил политолог.

Это, продолжил он, очень волнует мировые либеральные экономические элиты, для которых глобализация была "возможностью более широкого, более эффективного доступа к мировым экономическим ресурсам".

"Глобализация обеспечивала доступ и к залежам урана в Африке, и к ресурсам Индии, и к металлолому Украины. Трамп сегодня обещает остановить глобализацию. И доступ к этим ресурсам и конкуренция за эти ресурсы рискует вырасти. И этого боятся", — заявил Бортник.

Впрочем, по мнению эксперта, сейчас перед Трампом стоит выбор — стать "Трампом-варваром", разрушителем системы (в американских интересах), или, говоря словами влиятельного инвестора Джорджа Сороса — "Трампом-лжецом", обманщиком, который вольется в эту систему и будет просто дальше, и гораздо эффективнее, реализовывать политику семьи Клинтон и Обамы.

Политолог сказал, что если Трампу удастся реализовать свою программу – возможности и могущество США значительно вырастут по сравнению с правлением Обамы, "но наверняка этот выбор (по какому пути пойти) еще не сделал сам американский президент".

В целом, сообщил эксперт, новые власти США сконцентрируются на внешней политике.

"Очевидно, что Америка будет меньше вмешиваться во внешние дела", — подытожил Бортник.