наверх
23.01.201709:46
Курсы валют НБУ
  • EUR29.16- 0.11
  • USD27.43- 0.01
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Бортник: Трамп на распутье, мир в панике

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (625)

    (обновлено: )26601
    У Трампа есть два пути, по которым он может повести США: стать разрушителем нынешней системы и тем самым увеличить могущество Америки, или фактически обмануть избирателей и продолжить политику семьи Клинтон и Обамы, отметил политолог Руслан Бортник.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Ежегодный экономический форум в швейцарском Давосе на этот раз прошел в атмосфере страха. Об этом на пресс-конференции в РИА Новости Украина заявил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "В Давосе есть страх того, что приход Трампа сломает тренд на глобализацию: экономическую, политическую, военную, технологическую глобализацию, которая была мейнстримом развития человечества последние лет двадцать", — сказал эксперт.

    При этом Америка, уверен Бортник, заплатила очень высокую цену за глобализацию — "она платила жизнями своих солдат, серьезными компромиссами в части социального обеспечения своих граждан".

    Читайте также: Вехи недели: сессия ВР, вокруг Минздрава и вхождение Трампа

    "Америка могла бы жить намного лучше, если бы ей не пришлось выполнять эту роль мирового глобализатора, или мирового жандарма. Это чудесно понимает Трамп, и он обещает этот тренд остановить", — сообщил политолог.

    Это, продолжил он, очень волнует мировые либеральные экономические элиты, для которых глобализация была "возможностью более широкого, более эффективного доступа к мировым экономическим ресурсам".

    Верховная Рада
    @poroshenko
    Вехи недели: сессия ВР, вокруг Минздрава и вхождение Трампа

    "Глобализация обеспечивала доступ и к залежам урана в Африке, и к ресурсам Индии, и к металлолому Украины. Трамп сегодня обещает остановить глобализацию. И доступ к этим ресурсам и конкуренция за эти ресурсы рискует вырасти. И этого боятся", — заявил Бортник.

    Впрочем, по мнению эксперта, сейчас перед Трампом стоит выбор — стать "Трампом-варваром", разрушителем системы (в американских интересах), или, говоря словами влиятельного инвестора Джорджа Сороса — "Трампом-лжецом", обманщиком, который вольется в эту систему и будет просто дальше, и гораздо эффективнее, реализовывать политику семьи Клинтон и Обамы.

    Политолог сказал, что если Трампу удастся реализовать свою программу – возможности и могущество США значительно вырастут по сравнению с правлением Обамы, "но наверняка этот выбор (по какому пути пойти) еще не сделал сам американский президент".

    В целом, сообщил эксперт, новые власти США сконцентрируются на внешней политике.

    "Очевидно, что Америка будет меньше вмешиваться во внешние дела", — подытожил Бортник.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Президентство Трампа: протесты, первые указы
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения
    Евро и доллар
    Экономика Украины. Падение гривны
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок