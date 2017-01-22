Штайнмайер: избрание Трампа оставило в прошлом мир XX века

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КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что избрание Дональда Трампа президентом США значимой вехой, которая положила конец миропорядку XX столетия.

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"С избранием Трампа старый мир XX века, наконец, остался в прошлом", — написал он в статье для издания Bild am Sonntag.

"Какие представления о порядке будут превалировать в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня – еще не определено. Как и всегда, при смене власти появляется неопределенность, сомнения и знаки вопроса касательно курса нового руководства. Однако в эти времена – времена нового глобального хаоса — речь идет о большем, сегодня очень многое поставлено на карту", — отметил дипломат.

Примечательно, что ранее министр экономики и технологий ФРГ Зигмар Габриэль посчитал приход к власти Дональда Трампа в США следствием "серьезной радикализации американского общества". Сам Штайнмайер заявлял, что после избрания Трампа президентом внешняя политика США будет менее предсказуема.

Напомним, Дональд Трамп в пятницу, 20 января, сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.