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    Трамп встретился с главами крупных компаний США

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (634)

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    В завтраке приняли участие основатель Dell Computers Майкл Дэлл, глава компании Ford Марк Филдс, глава Johnson&Johnson Алекс Горский, глава корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюстон, основатель компаний SpaceX Илон Маск и другие.
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в понедельник провел встречу с ключевыми представителями американского бизнес-сообщества, с ними он обсудил создание рабочих мест и развитие производства в стране, рассказал в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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    "Президент начал свой день с завтрака с ведущими бизнес-лидерами США. В фокусе дискуссии было создание рабочих мест, развитие производства в США", — сказал он.

    Согласно данным Белого дома, в завтраке приняли участие основатель Dell Computers Майкл Дэлл, глава компании Ford Марк Филдс, глава Johnson&Johnson Алекс Горский, глава корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюстон, основатель компаний SpaceX Илон Маск и другие.

    Напомним, Дональд Трамп в пятницу, 20 января, сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

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