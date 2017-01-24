Трамп встретился с главами крупных компаний США

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в понедельник провел встречу с ключевыми представителями американского бизнес-сообщества, с ними он обсудил создание рабочих мест и развитие производства в стране, рассказал в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Президент начал свой день с завтрака с ведущими бизнес-лидерами США. В фокусе дискуссии было создание рабочих мест, развитие производства в США", — сказал он.

Согласно данным Белого дома, в завтраке приняли участие основатель Dell Computers Майкл Дэлл, глава компании Ford Марк Филдс, глава Johnson&Johnson Алекс Горский, глава корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюстон, основатель компаний SpaceX Илон Маск и другие.

Напомним, Дональд Трамп в пятницу, 20 января, сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.