Разведка США не нашла свидетельств связей штаба Трампа с Россией - ТВ

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Американская разведка ищет, но пока не нашла подтверждения связей штаба президента США Дональда Трампа с Россией, сообщил в понедельник телеканал CBS со ссылкой на источники.

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"Следователи пытаются выяснить, координировалась ли команда Трампа с русскими до и после выборов. Однако на данный момент, как утверждают источники, они не нашли подтверждения каких-либо нарушений", — говорится в сообщении.

По данным CBS, "американские следователи изучают по крайней мере один телефонный разговор между советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном и российским послом в США Сергеем Кисляком в конце декабря".

При этом подчеркивается, что Флинн не единственный представитель команды Трампа, действия которого в связи с Россией рассматривает американская разведка.

"Источники сообщили, что следователи изучают, делились ли другие с Россией секретной американской информацией, включая торговую, и были ли нарушены законы", — говорится в сообщении.

Администрация Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.