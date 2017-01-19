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    Обама о причинах введения санкций против РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (265)

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    Во время своей последней пресс-конференции в качестве президента Барак Обама заявил, что санкции против России были введены в ответ на ее незаконные действия в Украине.
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    США, Европейский Союз и ряд других государств ввели санкции против России в ответ на ее незаконные действия в Украине, они не имеют никакого отношения к ядерному потенциалу РФ, заявил президент США Барак Обама в ходе своей заключительной пресс-конференции в Вашингтоне.

    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
    Торг не уместен. РФ-США, санкции и сокращение ядерных арсеналов

    "Причина, почему мы ввели санкции, заключается не в вопросе ядерного оружия, но в нарушении независимости и суверенитета государства — Украины — силовым путем со стороны России. Это было наказанием не только с нашей стороны, но и со стороны целого международного сообщества", – подчеркнул Обама, выступая в среду, 18 января.

    Как сообщалось, в ходе пресс-конференции Обама заявил, что приветствует возможные переговоры с РФ по сокращению ядерного оружия, но критикует РФ за нежелание вести такие переговоры. При этом он отметил, что российская сторона в лице президента Путина не поддержала идею переговоров о сокращении ядерного потенциала.  

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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