Обама о причинах введения санкций против РФ

США, Европейский Союз и ряд других государств ввели санкции против России в ответ на ее незаконные действия в Украине, они не имеют никакого отношения к ядерному потенциалу РФ, заявил президент США Барак Обама в ходе своей заключительной пресс-конференции в Вашингтоне.

"Причина, почему мы ввели санкции, заключается не в вопросе ядерного оружия, но в нарушении независимости и суверенитета государства — Украины — силовым путем со стороны России. Это было наказанием не только с нашей стороны, но и со стороны целого международного сообщества", – подчеркнул Обама, выступая в среду, 18 января.

Как сообщалось, в ходе пресс-конференции Обама заявил, что приветствует возможные переговоры с РФ по сокращению ядерного оружия, но критикует РФ за нежелание вести такие переговоры. При этом он отметил, что российская сторона в лице президента Путина не поддержала идею переговоров о сокращении ядерного потенциала.

Читайте также — Reuters: Трамп говорит, Украина волнуется

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.