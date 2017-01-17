наверх
17.01.201720:34
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37- 0.13
  • USD27.72+ 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Постпред США при ООН: санкции в отношении РФ должны сохраняться

    (обновлено: )24
    Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр считает, что Соединенным Штатам не стоит рассматривать возможность "перезагрузки" отношений с Россией по образцу 2009 года.
    Представитель США при ООН Саманта Пауэр
    Associated Press Susan Walsh

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Санкции в отношении России должны сохраняться, их отмена станет поощрением действий российского руководства, считает постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр.

    Первая пресс-конференция Дональда Трампа
    REUTERS Lucas Jackson
    Раскрывая карты: Трамп рассказал о внешней политике США и сделке с РФ

    "Облегчая карательные меры в отношении российского правительства до тех пор пока не поменялось их поведение, мы лишь еще больше подстегнем Россию", — сказала Пауэр, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне с докладом "Россия: угроза, мировой порядок и путь вперед".

    Представитель США при ООН, срок полномочий которой истекает 20 января, высказалась за "сохранение санкций в отношении России, в том числе введенных президентом Обамой в ответ на вмешательство в наши выборы".

    Она отметила, что Соединенным Штатам не следует рассматривать возможность "перезагрузки" отношений с Россией по образцу 2009 года.

    Пауэр также призвала к усилению взаимодействия с европейскими странами и членами НАТО для усиления работы альянса.

    США 29 декабря ввели санкции в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ, обвинив их во "вмешательстве в выборы" и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США не предъявили.

    На прошлой неделе Обама продлил на год санкции США против РФ, введенные в 2014 году из-за ситуации в Крыму и в Украине.

    Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    На месте перестрелки в Княжичах
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске
    На месте крушения самолета Boeing 747-400 под Бишкеком
    Крушение турецкого Boeing под Бишкеком
    Вице-президент США Джозеф Байден
    Прощальный визит Байдена в Украину