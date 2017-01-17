Постпред США при ООН: санкции в отношении РФ должны сохраняться

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Санкции в отношении России должны сохраняться, их отмена станет поощрением действий российского руководства, считает постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр.

"Облегчая карательные меры в отношении российского правительства до тех пор пока не поменялось их поведение, мы лишь еще больше подстегнем Россию", — сказала Пауэр, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне с докладом "Россия: угроза, мировой порядок и путь вперед".

Представитель США при ООН, срок полномочий которой истекает 20 января, высказалась за "сохранение санкций в отношении России, в том числе введенных президентом Обамой в ответ на вмешательство в наши выборы".

Она отметила, что Соединенным Штатам не следует рассматривать возможность "перезагрузки" отношений с Россией по образцу 2009 года.

Пауэр также призвала к усилению взаимодействия с европейскими странами и членами НАТО для усиления работы альянса.

США 29 декабря ввели санкции в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ, обвинив их во "вмешательстве в выборы" и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США не предъявили.

На прошлой неделе Обама продлил на год санкции США против РФ, введенные в 2014 году из-за ситуации в Крыму и в Украине.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.