Пауэр в своей финальной речи предостерегла от отмены санкций против РФ

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Ослабление санкций против РФ ни в коем случае не изменит ее агрессии в регионе, но даст сигнал о возможности и дальше безнаказанно нарушать международный порядок, заявила во время своей финальной речи в Вашингтоне постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр.

"Кое-кто настаивает, что наиболее эффективный путь заставить Россию играть по правилам, в соответствии с существующим международным порядком – просто ослабить санкции, и если мы только уменьшим давление, Россия якобы прекратит делать нападки на международный порядок", — заявила Пауэр, которую цитирует "Укринформ".

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По ее словам, такая позиция все "выворачивает наоборот". "Облегчение мер давления на российское правительство не изменит его поведения, это только побудит Россию, отправив месседж, что лучший путь получить международную приверженность – это дестабилизирующие действия", — констатировала американски дипломат.

Также она подчеркнула, что отмена санкций будет стимулировать не только "опасные действия со стороны РФ", но также таких стран, как Иран и Северная Корея.

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"Они постоянно испытывают, насколько далеко могут зайти за красную черту без того, чтобы получить последствия в ответ", — напомнила Пауэр.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности снятия санкций с РФ в обмен на соглашение о ядерном оружии.