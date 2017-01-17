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    Россия

    МИД РФ о санкциях США: не мы их вводили, не нам их и отменять

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (260)

    (обновлено: )6110
    Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что "все эти санкции вводились под надуманными и незаконными предлогами", поэтому они не являются предметом для диалога.
    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. РФ не обсуждает с США критерии отмены антироссийских санкций против, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Флаг США
    flickr.com/ Big Bob Burns
    Напоследок. США ввели санкции, высылают дипломатов РФ

    "Санкции — это не предмет для диалога, не мы их вводили, не нам их и отменять. Критерии отмены санкций мы не обсуждали. Мы и не обсуждаем. Все эти санкции вводились под надуманными и незаконными предлогами", — сказал Рябков журналистам в ООН.

    Касательно заявлений избранного президента США Дональда Трампа, что вопрос санкций может быть увязан с ядерным разоружением, Рябков отметил готовность России к обсуждению, но при этом подчеркнул, что важно учитывать все вопросы стабильности.

    "Наша позиция (по разоружению) сформулирована четко и детально: нельзя к этим вопросам подходить в отрыве от целого ряда факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Конечно, к диалогу мы готовы и будем открыты к обсуждению любых идей в этой сфере, но обсуждение идей не равнозначно изменению позиций", — сказал Рябков.

    "Без диалога вообще ничего не получится, но ожидать, что мы в Москве по каким-то соображениям пересмотрим свою линию, было бы наивно. Эта линия не конъюнктурна, а завязана на осознании национальных интересов Российской Федерации", — сказал Рябков.

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    В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон грата объявлены 35 российских дипломатов.

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