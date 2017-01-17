Ушел в тень. Почему Порошенко прячется от народа

РИА Новости Украина

За последние два месяца президент Украины Петр Порошенко стал реже появляться на публике и резко сократил число международных контактов, сообщает газета "Вести".

В сентябре на сайте главы государства появилось 125 новостных сообщений о его деятельности, отмечает издание. Наиболее примечательными событиями стали посещение Израиля и участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Кроме того, Порошенко вел активную деятельность внутри страны – внес в Раду проект закона "О высшем совете правосудия", провел Совбез и распределил "оборонные" средства-2017.

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В декабре пресс-служба президента опубликовала всего 93 новости, треть из них оказалась связана с военной активностью на востоке Украины. В международном информационном пространстве в этот период Порошенко практически не появлялся. В конце года он провел всего две встречи – с президентами Литвы и Польши, поддерживая с другими лидерами стран только телефонные контакты.

Как уточняют украинские аналитики, президент также старается избегать громких заявлений и не комментирует скандальные события, перекладывая эту работу на свою администрацию и премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Порошенко пренебрегает основными законами существования в информполе", – считает политтехнолог Анне Быкова.

Между тем, по ее словам, "попытка уйти из него чревата, ведь есть вопросы, которые требуют комментария первого лица".

В декабре глава государства также не стал проводить традиционную пресс-конференцию по итогам года, несмотря на то, что это мероприятие имеет по большей части постановочный характер и не подразумевает никаких неприятных сюрпризов. Тем не менее, у Порошенко есть основания избегать появления перед журналистами, считает политолог Николай Спиридонов.

Среди причин "самоустранения" украинского лидера эксперт называет катастрофическое падение рейтинга, разочарование электората, отсутствие позитивных новостей.

"Доходило до того, что летом президент ездил открывать детсады. Это не уровень первого лица", – подчеркнул Спиридонов.

Напомним, по словам гендиректора Киевского международного института социологии (КМИС) Владимира Паниотто, 86% населения говорят о том, что руководство страны ведет Украину в неправильном направлении, хорошим экономическое положение считает лишь 1% украинцев, плохим – почти 90%. Президенту доверяют 14%, не доверяют около 70%.