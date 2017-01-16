В мире
RSS

Эксперт: санкции - удобный инструмент для США, чтобы сдерживать Россию

Тема:

Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (259)

(обновлено: )35
Директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко в эфире ГС заявил, что США выгодно вернуть Россию в правовое поле, которое существовало после окончания холодной войны.
Николай Капитоненко
Голос Столицы

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Встречу президента Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена перенесли на 16 января. После встречи они сделают заявление для СМИ. Ранее в Администрации президента США сообщили, что визит Байдена в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную причастность к этой поддержке.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Шок и трепет. СМИ об ответе Путина на санкции США

Судьбу антироссийских санкций после смены Администрации в США в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко.

"США выгодно сохранять санкции против России… Им выгодно вернуть Россию в правовое поле, которое существовало после окончания холодной войны. Кроме того, продолжать антироссийские санкции им не тяжело… это удобный инструмент для стратегического сдерживания России, для ограничения желаний Кремля", — заявил Капитоненко.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности достичь с Россией соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Всемирный экономический форум. Архивное фото
Экономика Украины. Падение гривны
Смена власти в США
Взять и запретить. Культурная война с РФ
Проблемы медицины. Тодуров vs Супрун