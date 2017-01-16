Трамп заявил о снятии санкций с РФ в обмен на соглашение о ядерном оружии

ROBYN BECK / AFP

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности достичь с Россией соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций, его позицию приводят лондонская Times и немецкая Bild, которым избранный глава государства дал интервью.

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"Людям нужно договариваться и делать то, что они должны делать, чтобы поступать по справедливости", — заявил Трамп.

"Есть санкции против России – давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить с Россией хороших сделок. Например, я думаю, ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, и Россия сейчас от них тяжело страдает. И я думаю, здесь может кое-что выйти, от чего многие выиграют", — заявил он.

"Трамп заявил о возможности соглашения о сокращении ядерного оружия с российским президентом Путиным в обмен на снятие санкций США", — резюмирует Times заявление Трампа.

Ранее избранный вице-президент США Майк Пенс заявил, что Дональд Трамп готов предложить новый взгляд на отношения США и РФ.