Переговоры о встрече Путина и Трампа не ведутся - Песков

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в воскресенье РИА Новости, что переговоры о возможной встрече главы РФ и избранного президента США Дональда Трампа не ведутся.

Читайте также: Полховский о падении гривны и работе НБУ

"Пока никаких переговоров о встрече нет", — сказал Песков.

Ранее газета Sunday Times сообщила, что Трамп хочет встретиться с Путиным в Рейкьявике в ближайшие недели после вступления в должность. По данным издания, новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в исландской столице станет первой зарубежной поездкой Трампа.

В столице Исландии Рейкьявике 30 лет назад прошли переговоры между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В ходе этого саммита Москва и Вашингтон сделали важный шаг к прекращению холодной войны и заложили основы для сокращения стратегических вооружений.