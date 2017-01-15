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Переговоры о встрече Путина и Трампа не ведутся - Песков

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Смена власти в США (419)

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Как заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков в воскресенье РИА Новости, на данный момент никаких переговоров о встрече нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в воскресенье РИА Новости, что переговоры о возможной встрече главы РФ и избранного президента США Дональда Трампа не ведутся.

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"Пока никаких переговоров о встрече нет", — сказал Песков.

Ранее газета Sunday Times сообщила, что Трамп хочет встретиться с Путиным в Рейкьявике в ближайшие недели после вступления в должность. По данным издания, новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в исландской столице станет первой зарубежной поездкой Трампа.

В столице Исландии Рейкьявике 30 лет назад прошли переговоры между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В ходе этого саммита Москва и Вашингтон сделали важный шаг к прекращению холодной войны и заложили основы для сокращения стратегических вооружений.

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