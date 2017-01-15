Пенс: контактов команды Трампа с Москвой не было

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Все контакты команды Дональда Трампа поддерживались исключительно с американским населением. Такое заявление сделал в интервью телеканалу Fox News избранный вице-президент США Майк Пенс, опровергнув информацию о контактах команды Трампа с Москвой.

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"Я вступил в команду этим летом и могу сказать, что все контакты команды Трампа или его соратников поддерживались исключительно с американским населением", — заявил Пенс.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки".

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал подобные заявления и утверждал, что он никак не связан с Россией и не общается с российскими властями. Трамп заявил, что американская разведка признала опубликованный компромат фальшивкой. По его словам, BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с "компроматом" на него.