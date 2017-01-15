Топ событий недели: падение гривны, списки Савченко, речь Трампа

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Падение гривны

В четверг, 12 января, курс гривны в Украине начал резко падать, взлетев к вечеру до 29 гривен, а теперь приближается к отметке в 30. В то же время экономист Виктор Скаршевский видит явную заинтересованность НБУ в девальвации гривны. "Как показывает практика прошлых годов, НБУ не сильно сопротивляется девальвации, потому что дешевая гривна содействует росту доходов бюджета, так как 40% таких доходов привязана к валюте — ввозная пошлина, акциз на импортные товары и т. д. А девальвация позволит обеспечить выполнение бюджета, в котором много нереальных статей доходов, например, приватизация, доходы от спецконфискации", — заявил Скаршевский. По его прогнозам, среднегодовой курс может составить 30-31 гривен за доллар, если не будет потрясений.

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Списки Савченко

Во вторник, 10 января, депутат Надежда Савченко опубликовала у себя в Facebook списки пленных на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также украинских заключенных, удерживаемых в российских тюрьмах и в Крыму. В СБУ говорят, что это может навредить пленным. Политический эксперт, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает для Савченко обмен пленными – элемент собственного пиара. "При этом у Савченко нет абсолютно никаких рычагов влияния на ситуацию и нет возможности для того, чтобы серьезно повлиять на процесс обмена пленными. По большому счету, Надежда привлекает внимание общественности к тому, что с 2015-го года тема списков пленных является закрытой. Савченко намекает на то, что списки надо раскрывать, и они не должны быть тайной за семью печатями", — говорит он.

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Конфликт "торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО

В среду, 11 января, произошел конфликт между заключенными бойцами расформированной роты "Торнадо" и охраной киевского СИЗО. Один из бывших бойцов роты с позывным "Ахиллес" отрезал себе ухо. По словам нардепа Игоря Мосийчука, "торнадовцам" не понравилось усиление режима содержания в изоляторе. Из-за инцидента полиция начала производство по статье "сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа".

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"Торнадовцы это все от скуки делают, потому что им кроме троллинга охраны и конвойных, нечем заняться. Что хотят, то и творят, и никто им ничего не может сделать, потому что у них "крыша" надежная. За них вписывается тот же нардеп Мосийчук, который даже их фотки публикует в соцсетях. Они себя чувствуют в СИЗО, как дома. Их "крышуют" радикалы, которые договорились с Порошенко, и поэтому им разрешают в СИЗО почудить. Но долго этот цирк продолжаться не может, в силу естественных причин", — прокомментировала произошедшее адвокат Татьяна Монтян.

Ликвидация налоговой милиции

С 1 января 2017 года налоговая милиция в Украине оказалась вне закона. Раздел о Налоговой милиции и ее полномочиях был исключен из Налогового кодекса парламентом. Замглавы Госфискальной службы Сергей Билан заявил, что это "техническая ошибка" и налоговая милиция действует на законных основаниях до того момента, пока не будет принят закон о "Финансовой полиции". "Работа Налоговой милиции Украины парализована. Они не могут обращаться с ходатайством в суды на обыск, те, которые были удовлетворены, в связи с тем, что сотрудники уже вне правового поля, уже недействительны. Они не могут заниматься расследованием, не могут открывать новые производства, их сейчас надо отключить от единого реестра досудебных расследований, так как они не имеют полномочий вносить туда данные — ни открывать, ни закрывать производства. С 1 января Госказначейство не имеет право им выплачивать зарплату и осуществлять другие платежи. По сути, сотрудники Налоговой милиции должны с 1 января быть уволены с соответствующей компенсацией", — отмечает адвокат Ростислав Кравец.

Запрет "Дождя" и заявление "Страны.ua"

В четверг, 12 января, Нацсовет обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь". Отмечалось, что такое решение принято из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

В тот же день издание "Страна" официально заявило о подготовке властями провокаций против него с целью парализовать работу и предотвратить появление новых резонансных материалов. "Никакой реакции властей на наше заявление не было — кроме комментария пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской о том, что она не в курсе, планируются ли какие-то акции против нашего издания. Были всякие неофициальные контакты, нам говорили, что все это неправда, что со стороны власти ничего не планируется", — заявил главред издания Игорь Гужва.

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Налоговые нововведения

Повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен с 1 января 2017 года обернулось двукратным ростом налогов для физлиц-предпринимателей (ФЛП). В то же время решение властей заставить предпринимателей платить единый соцвзнос даже при отсутствии прибыли вызвало массовое закрытие ФЛП. По прогнозам доктора экономических наук Алексея Плотникова, результатом двукратного повышения налогов для малого бизнеса будет массовое закрытие, рост официальной безработицы, уход с рынка товаров и услуг, которые предоставляли эти ФЛП, это тенизация. "Естественно, что любые решения, связанные с необоснованным ростом налогов или с репрессивными налогами, они повышают степень тенизации национальной экономики. Там где тенизация — там коррупция, чтобы не трогали регулирующие органы, нужно платить кому-то взятки. Так что есть очень большой негативный черед событий, к которым привело такое необдуманное решение", — подчеркнул эксперт.

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Пресс-конференция Трампа и прощальные слезы Обамы

В среду,11 января, новоизбранный президент США Дональд Трамп провел свою первую пресс-конференцию. Трамп много говорил об отношениях с РФ, войне компроматов, грозил Мексике и заверил, что передаст свою бизнес-империю сыновьям. Но об Украине — ни слова. Также в этот день с прощальной речью выступил Барак Обама, в которой не смог сдержать слез. Главными темами его выступления стали достижения на посту президента США, а также вызовы будущего.

REUTERS Shannon Stapleton Первая пресс-конференция Дональда Трампа

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"Дональд Трамп и его команда четко дают понять, что на сегодняшний день Украина — третьестепенная тема. Украина стала не более чем частью диалога с РФ. Как отдельный стратегический интерес Украина командой Трампом не рассматривается. Конечно, в ближайшее время риторики по Украине станет больше, но все равно наша страна будет только лишь элементом торгов и инструментом влияния на РФ. Нынешняя коррумпированная и скандальная Украина перестала быть интересной для США", — считает политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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Скандал в Минздраве

Новый год в Украине начался со скандала вокруг Минздрава. Известный украинский кардиохирург Борис Тодуров опубликовал у себя в Facebook гневный пост, в котором раскритиковал работу чиновников Минздрава, а также и.о. министра Ульяны Супрун, возложив на них ответственность за десятки смертей украинцев. "Поскольку украинская медицина находится в полном коллапсе, то на пике социального недовольства, когда ты уже понимаешь, что ставки один к двум, тебе все равно надо делать заявления, для того чтобы публично обозначить свою позицию, когда все катится в тартарары…Тодуров выбил один из кирпичиков, на которых держится вот эта команда реформаторов в Минздраве (даже командой их назвать нельзя — мало кто знает, но они между собой переругались уже давным-давно). Молчать больше нельзя", — сказал ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Новый глава Одесской ОГА

В четверг, 12 января, президент Петр Порошенко посетил Одесскую область, где представил нового главу области Максима Степанова. "Он имеет опыт работы, например, с 2008 по 2010 год он работал зампредседателя Одесской ОГА. Соответственно, этот регион для него не нов, и определенный опыт имеет. Однако вряд ли его профессиональные качества играли значительную роль, скорее всего, роль сыграли его связи, есть такая информация, что он связан с олигархами — Коломойским и Палицей, соответственно они, скорее всего, пролоббировали его назначения", — комментирует назначение Степанова политолог Николай Спиридонов.

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Дело против Гонтаревой

В пятницу, 13 января, НАБУ открыло уголовное производство, фигурантами которого стали глава Нацбанка Валерия Гонтарева и директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин. Как сообщили в ГПУ, речь идет о махинациях с активами ликвидируемых банков на сумму свыше 315 миллиардов гривен. "Этим вообще-то должна заниматься ГПУ. Я не думаю, что это только коррупционная составляющая, коррупционные обвинения могут иметь место при занижении активов…Это подследственность ГПУ, потому что НАБУ занимается только коррупцией, а не хищениями. Это есть хищение, а не коррупция. Но, опять же, учитывая то, что та же Гонтарева — это креатура президента, сомнительно, что дело дойдет до какого-то ареста, приговоров, реального расследования", — высказался экономический эксперт Всеволод Степанюк.

Байден летит в Украину

Вице-президент США Дж. Байден перед своей отставкой посетит 16-18 января Украину и Давос, Швейцария, сообщил Белый дом. В Украине Байден встретится 16 января с президентом Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом. По мнению экспертов, Байден даст Порошенко некоторые рекомендации, как правильно работать с новой администрацией США. "Этот визит (Байдена — Ред.) означает помощь советами и инструкциями, как работать с новой администрацией Трампа. Чего ожидать, какие варианты и какой линии придерживаться Украине, чтобы она была последовательной и в то же время гибкой", — считает политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.