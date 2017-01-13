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"Дождь" начинается, не промочите ноги. Соцсети о запрете телеканала

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"Дождю" в Украине не быть. Российский канал уличили в нарушении законодательства страны. Некоторые поговаривают, что все из-за рекламы, иные же говорят, что причина в "крымском вопросе"… А что думают об этом сами украинцы?
Телеканал Дождь
Из открытых источников

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине проблемы с "Дождем". Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил вещание российского телеканала "Дождь" из-за нарушения им украинского законодательства.

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Официальный документ об этом опубликуют ориентировочно 16 января. А вот потом операторы в течение месяца должны будут исключить канал из своих сетей.

По данным юристов, трансляцию "Дождя" запретили из-за размещения в эфире коммерческой рекламы, запрещенной законодательством Украины. Однако в СМИ бытует другая версия: телеканал нарушил закон страны, транслируя информацию, посягающую на территориальную целостность Украины, изображая Крым частью РФ.

В украинском сегменте соцсетей закрытие канала вызвало немало дискуссий. Мнения традиционно разделились. "Все русские каналы запретили, то чего бы этому оставаться" - пишут некоторые в соцсетях. Однако есть среди украинцев и совсем иные мнения: "запрет его трансляции в кабельных сетях Украины скажется на рейтингах страны…. Не говоря уже о том, что это — очередной шаг к черно-белому мышлению". 

Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook

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