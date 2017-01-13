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Журналист канала "Дождь" демонстративно отрезал себе "украинский чуб"

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Взять и запретить. Культурная война с РФ (140)

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Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь" из-за позиции по Крыму. Решение должно вступить в силу через месяц.
Канал на Youtube пользователя Леха Суслин

Журналист российского телеканала "Дождь" Владимир Роменский в знак протеста против запрета ретрансляции канала на территории Украины демонстративно отрезал себе "украински чуб".

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Ранее СМИ со ссылкой на решение Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию сообщили, что регулятор обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь" из-за позиции по Крыму. Отмечается, что "Дождь" был исключен из списка каналов, разрешенных к трансляции, из-за нарушения рекламного законодательства и трансляции информации о том, что Крым является частью Российской Федерации. Решение об изъятии должно вступить в силу через месяц после опубликования, ориентировочно 13 февраля.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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