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В Кремле прокомментировали запрет вещания телеканала "Дождь" в Украине

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Взять и запретить. Культурная война с РФ (138)

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"Дождь" был исключен из списка каналов, разрешенных к трансляции в Украине, из-за нарушения рекламного законодательства и трансляции информации о том, что Крым является частью Российской Федерации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя блокировку на территории Украины вещания российского телеканала "Дождь", заявил, что деструктивная линия Киева продолжается.

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Ранее СМИ со ссылкой на решение Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию сообщили, что регулятор обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь" из-за позиции по Крыму. Отмечается, что "Дождь" был исключен из списка каналов, разрешенных к трансляции, из-за нарушения рекламного законодательства и трансляции информации о том, что Крым является частью Российской Федерации. Решение об изъятии должно вступить в силу через месяц после опубликования, ориентировочно 13 февраля.

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"Деструктивная линия украинской стороны продолжается", — приводятся слова Пескова на сайте телеканала.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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