В Кремле прокомментировали запрет вещания телеканала "Дождь" в Украине

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя блокировку на территории Украины вещания российского телеканала "Дождь", заявил, что деструктивная линия Киева продолжается.

Ранее СМИ со ссылкой на решение Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию сообщили, что регулятор обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь" из-за позиции по Крыму. Отмечается, что "Дождь" был исключен из списка каналов, разрешенных к трансляции, из-за нарушения рекламного законодательства и трансляции информации о том, что Крым является частью Российской Федерации. Решение об изъятии должно вступить в силу через месяц после опубликования, ориентировочно 13 февраля.

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"Деструктивная линия украинской стороны продолжается", — приводятся слова Пескова на сайте телеканала.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.