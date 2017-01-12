Российский канал "Дождь" прокомментировал запрет в Украине

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КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Гендиректор российского канала "Дождь" Наталья Синдеева выразила сожаление в связи с запретом вещания в Украине.

В четверг, 12 января, Национальный совет по теле- и радиовещанию Украины обязал провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" в связи с признанием Крыма в эфире частью РФ.

"Очень жаль, конечно", — написала Синдеева на своей странице в Facebook.

Как передает канал, Синдеева уточнила, что в соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами в Украине вещание "Дождя" на всей территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы. По ее словам, Нацсовет Украины был уведомлен об этом 8 августа 2016 года, после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законодательству канал не получал.

Она подчеркнула, что при изображении на карте Крыма территорией РФ канал "руководствуется российским законодательством".

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.