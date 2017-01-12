МИД РФ обратится в ОБСЕ в связи с запретом в Украине телеканала "Дождь"

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Если информация о запрете в Украине российского телеканала "Дождь" подтвердится, то МИД РФ обратиться по этому поводу в ОБСЕ, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Это правда, что Нацсовет Украины по ТВ обязал провайдеров отключить "Дождь"? Надеюсь, что до такой цензуры киевские власти ещё не докатились. Но если эта информация соответствует действительности, мы обязательно информируем ОБСЕ", — написала Захарова на своей странице в Facebopok.

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В четверг, 12 января, Национальный совет по теле- и радиовещанию Украины обязал провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" в связи с признанием Крыма в эфире частью РФ.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.