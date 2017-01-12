Нацсовет решил отключить российский телеканал "Дождь"

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Национальный совет по теле- и радиовещанию Украины обязал провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" в связи с признанием Крыма в эфире частью РФ, сообщает "Телекритика".



По словам главы Нацсовета Юрия Артеменко, в эфире "Дождя" были зафиксированы нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

"В частности, телеканал транслировал сюжеты с информацией, которая свидетельствует о незнании государственных границ и посягает на территориальную целостность Украины", — сказал Артеменко.

Член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что журналисты телеканала регулярно нарушали украинское законодательство в вопросе Крыма.

"Ключевая проблема, которую мы зафиксировали, — это вопрос Крыма. Мы знаем, что ответ на вопрос "Чей Крым?" ставит точки над і, как воспринимать того или иного человека. Журналисты "Дождя" ездят в Крым с нарушением украинского законодательства. Они называют границу Херсонской области и АР Крым украинско-российской границей. Также они показывают карту РФ, на которой Крым показан как территория России. Это регулярные случаи", — сказал он.

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Нацсовет единогласно проголосовал за исключение канала из списка иностранных программ, которые соответствуют списку Европейской конвенции, и дал провайдерам месяц для вступления решения в силу, чтобы они заменили этот канал на другой.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.