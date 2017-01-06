Ракетные стрельбы Украины направлены на запугивание Крыма - Бальбек

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Ракетные стрельбы и учения дальнобойной артиллерии Украины направлены исключительно на запугивание жителей Крыма, считает депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак, давая оценку ракетным стрельбам, которые прошли в начале декабря, примерно в 30 километрах от Крымского полуострова, заявил, что украинская сторона будет проводить ракетные и любые другие стрельбы там, где посчитает нужным на своей территории, не спрашивая ни у кого разрешения.

"Украина избрала новую тактику запугивания населения Крымского полуострова, теперь все ракетные стрельбы, учения дальнобойной артиллерии будут проходить только вблизи полуострова – это, по мнению киевских военных, должно привести к отторжению от Крыма не только туристов, но также воздушных и морских судов. Новая рекламная кампания украинского "чудо-оружия" — это первый шаг разработанного плана по запугиванию крымчан", — сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, киевские власти, преследуют цель организовать полную блокаду полуострова: с суши, с моря и с воздуха.

"Но в этой "стратегии" они не учли один момент: предупреждение Минобороны России о том, что любой источник опасности для Крыма будет уничтожен, остается в силе", — подчеркнул российский депутат.

Учения с ракетными стрельбами на юге Украины стартовали в четверг, 1 декабря. Военные проводят контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности — С-300. Ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляет не меньше 30 километров. В пятницу, 2 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил об успешном завершении контрольно-летных испытаний зенитных управляемых ракет на юге Украины.

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Росавиация отмечала, что Украина не согласовала свои действия с авиационными властями РФ и потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных уведомлений. При этом ведомство подчеркивало, что полетам над Крымом ничего не угрожает, воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет, безопасность полетов российских авиакомпаний гарантирована. В Минобороны Украины в свою очередь заявили, что не намерены отказываться от планов проведения учений с ракетными стрельбами у Крыма, так как проводят их в своем воздушном пространстве.

МИД Украины позже подтвердил получение угроз от РФ в преддверии ракетных стрельб.