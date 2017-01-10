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На границе с Крымом задержан украинец - ФСБ

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Сообщается, что российские пограничники остановили гражданина Украины 1973 года рождения на автомобильном пункте Перекоп. Мужчине ранее был закрыт въезд в Россию до 2019 года.
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УНИАН

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Украинец задержан российскими пограничниками. По данным крымского погрануправления ФСБ РФ, мужчина изменил фамилию, чтобы попасть в Крым, несмотря на запрет.

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Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска Перекоп, где российские пограничники остановили гражданина Украины 1973 года рождения. Оказалось, что ранее по инициативе миграционной службы Краснодарского края ему был закрыт въезд в Россию до 2019 года.

"Нарушитель, вынашивая умысел на незаконное пересечение госграницы, с целью создания условий для беспрепятственного въезда в РФ обратился в ЗАГС г. Новая Каховка с целью изменения фамилии, после чего в паспортном столе получил установленным порядком новый паспорт гражданина Украины. В настоящее время иностранец задержан", — говорится в сообщении ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о пересечении госграницы РФ иностранным гражданином, въезд которому не разрешен. В отношении украинца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Если гражданина Украины признают виновным, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до четырех лет.

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Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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