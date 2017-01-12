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Конфликт в Лукьяновском СИЗО: комментарий "торнадовца"

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Бунт "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО (178)

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Конфликт в Лукьяновском СИЗО между охраной и содержащимися в изоляторе бойцами расформированной спецроты МВД "Торнадо" произошел после того, как один из "торнадовцев" отрезал себе часть уха, заявил экс-боец "Торнадо" с позывным Батя.
newskiev/Youtube

"Торнадовец" сообщил, что у него нет информации о попытке захвата правоохранителей, а также добавил, что конфликт возник, так как одного из заключенных пытаются довести до самоубийства. В знак протеста один из экс-бойцов "Торнадо" отрезал себе часть уха.

"Сейчас парень находится в больнице скорой помощи. Что случилось, мы точно не знаем. Информация о том, что захватили оружейку — неправда", — заявил он.

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Ранее СМИ сообщили, что  нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было, в заложники никто никого не брал, один из находящихся в изоляторе бойцов расформированной спецроты МВД "Торнадо" Максим Глебов (позывной Ахиллес) надрезал себе ухо.

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