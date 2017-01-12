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Названо имя "торнадовца", пытавшегося отрезать себе ухо в СИЗО

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Бунт "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО (178)

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По данным СМИ, Максим Глебов с позывным Ахиллес был задержан летом 2015 года. Подследственный из "Торнадо" "полоснул себя заточкой по щеке и надрезал ухо".
Максим Глебов надрезал себе ухо в СИЗО
depo.ua

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Нападения на охрану Лукьяновского СИЗО в Киеве не было, в заложники никто никого не брал, один из находящихся в изоляторе бойцов расформированной спецроты МВД "Торнадо" Максим Глебов (позывной Ахиллес) надрезал себе ухо, сообщает "Гордон" со ссылкой на свои источники. 

Сергей Каплин. Архивное фото
УНИАН
Каплин: именно Аваков создал бандформирование под названием "Торнадо"

По словам одного из собеседников, в среду у 35-летнего Глебова брали показания в суде.

"Он задержан был еще в первой "партии" торнадовцев, летом 2015-го. Почему нанес увечья? Психанул, не знал, как еще показать, что на закрытых заседаниях не суд, а заказняк. Решил так бороться с системой", – сообщил изданию источник.

В боксах арестованные и конвоиры оказывали пострадавшему первую медицинскую помощь, сказано в сообщении. 

В то же время, по данным "Страны", в Лукьяновском СИЗО действительно взбунтовались бывшие "торнадовцы".

"Контролера (СИЗО — Ред.) просто заблокировали на посту охраны. Это не совсем заложник, ему просто не давали выйти. Оружия на самом деле у них нет. Началось все с того, что подследственный из "Торнадо" полоснул себя заточкой по щеке и надрезал ухо — это типа протест такой. (…) Того, кто отрезал себе ухо, уже повезли на больничку, пришивать. Всех остальных уже развели по камерам, но сумасшедшие все равно будут раскачивать лодку", — заявил источник изданию.  

facebook.com/sergey.spitsa
Ситуация возле Лукьяновского СИЗО после нападения "торнадовцев" на охрану

Глава Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко ранее сообщил, что в результате ранения заключенного, бывшего бойца батальона "Торнадо" возник кратковременный бунт.

В июне 2015 года стало известно о задержании восьми бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. По словам замкомандира роты Николая Цукура, задержания были связаны с блокировкой батальоном поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявлял, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

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Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года тяжких и особо тяжких преступлений. 

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