Бунт в Лукьяновском СИЗО возник из-за ранения "торнадовца" - полиция

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Бывшие бойцы расформированной спецроты МВД "Торнадо" напали на охрану в Лукьяновском СИЗО после того, как один из них получил ранение, сообщил глава Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

В комментарии "112 Украина", он сообщил, что в настоящее время устанавливается, ранил ли он себя сам или ранили его.

По его словам, экс-"торнадовцы" требовали от охраны, чтобы пострадавшему предоставили неотложную медицинскую помощь. В результате был устроен кратковременный бунт, который уже прекратился.

Экс-бойца "Торнадо" госпитализировали. Его состояние стабильно.

Крищенко также добавил, что как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было.

На улице рядом с Лукьяновским СИЗО находится несколько автомобилей скорой помощи, автомобили патрульной полиции, а также автобусы со спецназом и автомобиль пожарных.

О нападении "торнадовцев" на охрану изолятора сообщил журналист Роман Синицын. Позже он добавил, что есть версия, согласно которой произошел конфликт между конвоем и бойцами расформированной спецроты, и один из них "порезал себе ухо".

В июне 2015 года стало известно о задержании восьми бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. По словам замкомандира роты Николая Цукура, задержания были связаны с блокировкой батальоном поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявлял, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

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Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года тяжких и особо тяжких преступлений.