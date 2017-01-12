Бунт "Торнадо": спецназ, полиция и "скорые" у Лукьяновского СИЗО

В суде по делу расформированной спецроты МВД "Торнадо" один из подозреваемых Максим Глебов в среду, 11 января, дал показания, сообщил источник Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, Глебов дал показания, в которых признал, что "торнадовцы" незаконно удерживали людей в подвале, и назвал имена пятерых потерпевших. После дачи показаний между Глебовым и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко состоялась словесная перепалка, в ходе которой Онищенко угрожал и издевался над Глебовым.

Во время этапирования из суда в Лукьяновское СИЗО Глебов отрезал себе ухо. "Торнадовцы" находясь в боксе распределителя стали требовать вызвать врача к подсудимому Глебову для оказания ему первой медицинской помощи. Врач прибыл не сразу, так как администрация СИЗО опасалась, что его возьмут в заложники.

Глебов под конвоем был госпитализирован в одну из столичных больниц. К СИЗО прибыл спецназ и усиленный отряд полиции.