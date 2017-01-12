Журналист: "торнадовец" в Лукьяновском СИЗО пытался отрезать себе часть уха

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КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Один из бойцов расформированной спецроды МВД "Торнадо" в ходе конфликта в Лукьяновском СИЗО пытался отрезать себе часть уха, сообщает журналист Константин Стогний.

"(Предварительно!) ситуация выглядит таким образом: "торнадовцы", находящиеся под следствием, планировали акцию протеста против якобы необъективности судов и следствия. Их призывы игнорировались. Они подняли бучу и пытались напасть на одного охранника. По заверению представителя Пенитенциарной службы — нападение не удалось. Тогда один из "торнадовцев" решил отрезать себе часть уха", — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, ситуация успокоилась, ухо зашивают.

Глава Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко ранее сообщил, что в результате ранения заключенного, бывшего бойца батальона "Торнадо" возник кратковременный бунт.

В июне 2015 года стало известно о задержании восьми бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. По словам замкомандира роты Николая Цукура, задержания были связаны с блокировкой батальоном поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявлял, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

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Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года тяжких и особо тяжких преступлений.