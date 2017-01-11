Экс-бойцы "Торнадо" напали на охрану Лукьяновского СИЗО - журналист

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Бывшие бойцы расформированной спецроты МВД "Торнадо" напали на охрану в Лукьяновском СИЗО в Киеве, сообщает вечером в среду журналист Роман Синицын.

"Бывшие бойцы "Торнадо" напали на охрану. Пока без деталей, но полиции туда приехало много", — написал он на своей странице в Facebook.

В июне 2015 года стало известно о задержании восьми бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. По словам замкомандира роты Николая Цукура, задержания были связаны с блокировкой батальоном поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявлял, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

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Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года тяжких и особо тяжких преступлений.